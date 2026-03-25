이사회 구성 ‘11:4’→‘9:5’ 재편 거버넌스 개선 ‘주요 안건’ 통과 “경영진 대한 주주 지지 재확인”

MBK파트너스(이하 MBK)·영풍과 1년 넘게 경영권 분쟁을 이어가고 있는 최윤범(사진) 고려아연 회장 측이 24일 주주총회에서 이사회 과반 수성에 성공하며 경영권을 지켜내는 데 성공했다.

고려아연은 서울 중구 코리아나호텔에서 제52기 정기주주총회를 열고 전체 7개 의안, 총 36건의 세부 안건을 의결했다.

이번 주총 핵심 안건은 경영권 행사 기구인 이사회의 구성을 좌우하는 이사 선임 안건이었다. 15명의 이사로 이뤄진 고려아연 이사회는 최 회장 측 추천 이사 11명, MBK·영풍 측 이사 4명으로 구성돼 있었다.

이날 주총에서는 임기가 만료되는 이사 6명(최 회장 측 5명·MBK 측 1명) 자리를 놓고 양측 간 표 대결이 이뤄졌다.

고려아연은 개정 상법에 따라 2인의 감사위원을 분리 선출하기 위해 이사 5명을 선출하고, 나머지 1명 자리는 남겨두고 추후 선임하자며 ‘5인 선임안’을 제안했다. 반면, MBK·영풍은 신규 이사 6인을 일괄 선임하자고 제안했다.

표 대결 결과 ‘이사 5인 선임안’이 출석 의결권의 62.98%의 찬성표를 받으며 통과됐다. 이어진 투표에서는 고려아연 측이 추천한 후보 가운데 3명이, MBK·영풍 측 후보 2명이 각각 이사로 선임됐다.

고려아연 측이 추천한 후보들이 나란히 2위와 3위에 오르며 최윤범 회장은 사내이사로, 황덕남 이사회 의장은 사외이사로 재선임됐고, 크루서블JV가 추천한 월터 필드 맥랠런 후보는 최다 득표를 기록하며 기타비상무이사로 신규 선임됐다. 또한, 김보영 사외이사를 감사위원회 위원으로 선임하는 안건도 가결됐다.

MBK·영풍 측이 추천한 후보 중에서는 최연석 MBK 전무가 기타비상무이사로, 이선숙 법무법인 민주 변호사가 사외이사로 각각 신규 선임돼 이사회 진입에 성공했다.

이로써 고려아연 측과 MBK·영풍 측의 이사 수는 현재 ‘11대 4’에서 ‘9대 5’로 재편된다.

고려아연 관계자는 “많은 주주께서 현 경영진 중심의 거버넌스와 이사회 체제를 통한 경영 연속성과 중장기 기업가치 제고에 힘을 실어주신 것으로 평가한다”며 “고려아연은 크루서블 프로젝트와 트로이카 드라이브 전략을 흔들림 없이 추진해 주주와 시장의 기대에 부응하고, 국가기간산업이자 한미 경제안보의 모범사례로 맡은 바 역할을 다할 것을 약속드린다”고 말했다.

서재근 기자