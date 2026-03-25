[헤럴드경제=김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 25일 중동발 경제 위기 국면에서 “민생을 살리기 위한 추경의 골든타임을 놓치지 않겠다”고 말했다.

정 대표는 이날 오전 충북 충주 유네스코국제무예센터 민생 현장 최고위원회의에서 “하루하루 피 마르는 심정으로 버티는 기업과 국민의 고통을 덜어드려야 한다”며 이같이 말했다.

그는 “모든 것은 골든타임이 중요하다. 신속한 추경을 하겠다”며 “타이밍이 곧 생존”이라고 강조했다. 그러면서 “추경은 어려운 경제와 고달픈 민생의 산소 호흡기와 같다”고 말했다.

정부의 승용차 5부제 등 조치와 관련해서는 “민주당 역시 철저히 뒷받침하며 에너지 소비 절약 노력에 적극적으로 동참하겠다”며 “저부터 실천할 것”이라고 말했다.

정 대표는 “제 차량 끝 번호가 1번”이라며 “1번과 6번은 (5부제 적용 요일이) 월요일이다. 제 끝 번호 1에 맞게 월요일에는 제가 대중교통을 이용해 출퇴근하겠다”고 밝혔다.

이어 “우리 민주당 국회의원들부터 솔선수범해 주기를 바란다”며 회의에 참석한 황명선·강득구·문정복 의원 등에게 동참 여부를 물었다. 이에 모두가 동참 의사를 밝혔다.

정 대표는 “민주당에서는 불필요한 조명 소등 실천, 멀티 탭 끄기 등 대기 전력 차단, 배달 등 일회용품 사용 자제, 대중교통 이용 및 걷기·자전거 생활화, 창문·출입문 단열 관리, 실내 적정 온도 준수 등 생활 속에서 실천 가능한 작은 것부터 실천하겠다”고 덧붙였다.