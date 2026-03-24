현재 56% 수준 해당 세수 확충·산업 고도화·일자리 창출 구상

[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]부천시는 연간 260억원의 법인지방소득세를 새롭게 확보했다고 24일 밝혔다.

이는 부천대장 도시첨단산업단지에 총 2조6000억원 규모의 선도기업 투자를 전략적으로 유치했기 때문이다.

새롭게 확보한 법인지방소득세는 현재 부천시 전체 법인지방소득세의 56% 수준에 해당한다.

부천시는 지난해 12월 대한항공·SK이노베이션·SK하이닉스·DN솔루션즈 등 4개 선도기업과 ‘부천대장 도시첨단산업단지 입주 계약’을 체결하고 산업시설용지의 36%인 약 13만㎡(3만9000평)에 대한 조기 입주를 확정했다.

이들 기업은 항공 모빌리티, 에너지, 반도체, 정밀기계 분야에서 총 2조6000억원을 투자해 2029년부터 2031년까지 단계적으로 연구시설을 조성할 계획이다.

또한 이곳에는 석·박사급 첨단 연구 인력 3700여 명이 상주할 예정이다.

시는 확보한 연간 260억원 규모의 세수를 노후 공업지역 고도화와 지역기업 지원 예산에 재투입해 ‘세수 확충-산업 고도화·일자리 창출’로 이어지는 경제 선순환 체계를 조성할 예정이다.

우선 부천대장 도시첨단산업단지 내 잔여 27개 필지 가운데 약 6600㎡(2000평) 이상 11개 필지에 매출 1500억원 이상 선도기업을 대상으로 단계별로 입주 자격을 부여하고 첨단 R&D 클러스터의 뼈대를 세울 계획이다.

2027년 하반기부터는 약 6600㎡ 이하 16개 필지에 대해 매출 기준을 대폭 완화하고 지역기업에 가점을 부여하는 방안을 검토해 실질적인 인센티브를 제공할 예정이다.

이밖에 부천대장 도시첨단산업단지를 중심으로 R&D 클러스터를 본격 가동해 도시 전체의 재정 기반을 강화하고 첨단 일자리 확충과 인재 유입, 주거·문화 수요 증가를 이뤄 부천의 산업·인구 구조를 바꿀 방침이다.