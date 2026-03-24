농협은행, 100만명에 보험 무료 지원 60세 이상·농협銀 계좌 없어도 가능

[헤럴드경제=나은정 기자] NH농협은행이 60세 이상 고령층에 보이스피싱 피해를 보상하는 보험을 무료로 지원한다.

NH농협은행은 24일 60세 이상 고객 100만명을 대상으로 보이스피싱 보상 보험 무료 가입을 지원한다고 밝혔다.

NH농협은행과 NH도농상생국민운동본부가 공동 추진하는 이번 사업은 정부의 포용금융 정책 기조에 발맞춰 금융 취약계층의 금융사기 피해를 구제하고 실질적인 보상 체계를 마련하기 위해 기획됐다.

가입 대상은 만 60세 이상이면 누구나 NH농협은행 영업점이나 NH올원뱅크 앱을 통해 가입 신청할 수 있다. 농협은행 계좌가 없어도 가능하다.

이 보험에 가입하면 보이스피싱과 메신저피싱 직접 송금 피해액의 70%를 보상받을 수 있다. 보장 한도는 각 최대 1000만원이다.

강태영 NH농협은행장은 이날 경기 남양주시 노인복지관을 직접 방문해 이동점포를 활용한 ‘찾아가는 보이스피싱 보상보험 무료 가입’ 행사에 참여했다. 현장에서는 어르신들을 대상으로 금융사기 예방 교육도 함께 진행됐다.

강 행장은 “전기통신금융사기 피해가 계속 증가하는 상황에서 보상 보험이 피해자들에게 실질적인 도움이 되길 기대한다”고 밝혔다.