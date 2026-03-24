2045년 인천도시기본계획 및 생활권계획 수립 착수

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 향후 20년간 인천의 공간 발전 방향을 제시한다.

인천시는 교통·안전·문화 등 생활권별 생활여건 개선 방안을 종합적으로 담는 법정 최상위 계획인 ‘2045년 인천도시기본계획 및 생활권계획’을 추진한다고 24일 밝혔다.

시는 2026년 5월 용역에 착수해 2028년 6월 최종 계획을 확정·공고할 예정이다.

도시기본계획은 도시의 장기 비전과 공간구조를 제시하는 전략계획이다. 생활권계획은 이를 생활권 단위로 구체화하는 실행전략이다.

인천은 원도심과 경제자유구역 등 신도시와 강화·옹진 등 도서지역이 함께 공존하는 복합적인 도시 구조를 갖고 있다.

이에 따라 획일적인 기준이 아닌 지역 특성에 맞는 생활권 중심 도시계획 수립이 필요한 상황이다.

그동안 생활권계획은 기초조사와 주민 의견수렴 과정에 많은 시간과 비용이 소요되는 구조였다.

시는 이번 계획에서 계획 수립 방식을 전환해 효율성과 완성도를 동시에 높일 방침이다.

특히 인공지능(AI)과 모바일 기반 참여 시스템을 도시계획 수립 과정에 도입할 계획이다.

앞서 시는 ‘2040년 도시기본계획’ 변경 과정에서‘인천도시기본계획 수립 AI’를 자체 개발해 적용한 바 있다.

시는 지역 특성에 맞는 시간 기준을 적용하는 ‘인천형 N분 도시’ 모델을 도입해 생활권 접근성 체계를 정교화할 계획이다.

이원주 시 도시계획국장은 “원도심·신도시·도서지역 구분 없이 모든 시민이 균형 잡힌 생활환경을 누릴 수 있도록 계획을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.