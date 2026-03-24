콘텐츠 다각화 통한 새로운 이용자 경험 제공 맵·모드, UGC 확대 등…라이브 서비스 강화 서버 확충·콘솔 품질 제고·공정 환경 조성 등

[헤럴드경제=고재우 기자] 크래프톤이 자사 ‘효자 게임’ 배틀그라운드 경쟁력 강화에 올인한다. 올해 맵·모드 업데이트, 이용자제작콘텐츠(UCG) 업데이트를 확대하는 등 배틀그라운드 플랫폼을 본격적으로 확장할 계획이다.

크래프톤은 ‘PUBG: 배틀그라운드(배틀그라운드)’의 재미 요소 발굴, 콘텐츠 다각화 등을 골자로 한 개발 로드맵을 24일 발표했다.

올해 9주년을 맞은 배틀그라운드는 지난해 3월에 이어 이달에도 최고 동시 접속자 수가 130만 명을 넘어섰을 만큼, 오랜 기간 이용자들의 관심을 받고 있다. 이를 바탕으로 크래프톤은 장기 수명 주기(PLC)를 갖춘 지적재산권(IP)의 경쟁력을 끌어올릴 계획이다.

▶월드 업데이트 진행, 진화하는 게임 플레이 경험= 우선 크래프톤은 전술적 플레이 환경에 주안점을 두고 월드 업데이트를 진행한다.

다음 달 에란겔 맵에는 ‘지형 파괴 시스템’이 도입된다. 이용자가 개활지에 직접 엄폐 공간을 만드는 등 지형지물을 이용자 중심 가변적인 전술 요소로 확장한 것이 특징이다. 미라마 맵의 ‘비밀의 방’ 공간 추가와 론도 맵 업데이트 등을 통해 아이템 획득, 이동 동선 설계도 가능해진다.

이용자 몰입을 위한 역동적 환경도 조성된다. 연막이 바람에 흔들리고, 폭발에 의해 흩어지도록 한 물리 기반의 ‘인터랙티브 연막’, 블루칩 타워의 아이템 호출 기능 추가, 장비 시스템 개선 등이 대표적이다. UI 개선 및 편의성 향상도 이어진다.

게임 이용 경험 혁신도 이뤄진다. 시즌별 주류 무기 군이 순환하는 ‘메타 로테이션’ 구조 도입이 대표적이다. 4개월 주기로 대형 업데이트를 진행하고, 2개월마다 정기적인 패치를 병행해 아이템 밸런스를 조정한다.

경쟁 전은 게임 내 성과가 보다 직관적으로 환산될 수 있게 개편된다. 캐릭터 커스터마이징(맞춤 제작) 자유도가 높아지고, 캐릭터 업그레이드 시스템 경험도 강화된다.

▶게임 플레이 플랫폼 확장…다양한 IP 협업, 차별화 콘텐츠 양산= 다음 달 부터는 협동, 성장, 공략 등 루트 슈터 로그라이트 장르의 웰메이드 모드 ‘제노포인트’가 공개된다. 이를 통해 배틀그라운드는 다양한 슈팅 경험을 제공하는 게임 플레이 플랫폼으로 확장된다.

이와 함께 크래프톤은 스웨덴의 게임 스튜디오 스타브리즈와 협업해 개발한 하이스트 모드 ‘페이데이(PAYDAY)’도 공개할 예정이다. 이용자가 동료와 함께 잠입, 작전 계획 등 협력을 통해 목표를 달성해 나가는 전략적 과정을 경험할 수 있다.

UGC 확대도 본격적으로 이뤄진다. 이용자가 더욱 다양한 모드를 제작할 수 있도록 제작 도구 및 장치를 늘리고, 제작 환경의 성능 최적화도 추진된다. 나아가 UGC 전용 공간을 신설해 이용자 제작 콘텐츠에 대한 접근성도 높인다.

나아가 크래프톤은 게임·애니메이션 분야 IP와 협업을 통해 프리미엄 차량 및 아티스트와 협업 등 차별화 콘텐츠를 늘려간다는 구상이다. 이용자들이 직접 팀을 구성하고 대회를 운영하는 참여형 콘텐츠 ‘PUBG 판타지 리그’는 배틀그라운드 e스포츠 국가대항전 펍지 네이션스 컵 2026에서 첫선을 보인다.

이외에도 크래프톤은 ▷안정적인 서비스 환경 구축을 위한 서버 확충 ▷콘솔 환경 품질 극대화 ▷공정한 이용 환경 조성을 위한 ‘안티치트 설루션’ 강화 등도 추진한다. 특히 직접 메모리 접근에 기반해 우회를 시도하는 부정행위는 탐지 기능 고도화를 통해 최우선으로 대응한다.