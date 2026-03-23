[헤럴드경제=이명수 기자] 국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천배제)된 이진숙 전 방송통신위원장은 23일 공천관리위원회에 재심 요구서를 접수했다.

이 전 방통위원장에 따르면 재심 요청 사유는 민심 반영 원칙의 중대한 훼손, 공천 기준의 불투명성 및 형평성 문제, 절차적 정당성에 대한 의문, 당의 선거 경쟁력 저해 우려 등이다.

이 전 방통위원장은 컷오프 결정을 재검토할 것과 공천 심사 기준 및 평가 결과 공개, 공정한 절차에 따른 재심사 진행, 필요 시 공개 면접 또는 추가 검증 실시 등을 요구했다.

공관위는 22일 대구시장 후보 공천에서 주호영(6선·대구 수성갑) 의원과 이 전 방송통신위원장을 컷오프 했다.

이정현 공관위원장은 “보수의 심장인 대구가 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 한다는 마음으로 결정했다”고 밝혔다.

하지만 이 전 방통위원장은 이날 대구시당에서 가진 기자회견을 통해 “이런 해괴한 컷오프는 개인에 대한 능멸일 뿐만 아니라 대구시민들에 대한 모욕”이라며 강력 반발했다.

이어 “공관위는 컷오프된 이유를 납득할 수 있게 설명해야 한다”며 “공관위가 이번 결정을 재고하지 않는다면 저뿐만 아니라 대구시민들이 그냥 넘어가지 않을 것”이라고 경고했다.