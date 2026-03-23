[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국원자력의학원은 동남권원자력의학원장에 정승필 영남대학교 의과대학 교수를 선임했다고 23일 밝혔다. 임기는 2년이다.

정승필 신임원장은 경북대학교 의과대학을 졸업한 뒤, 서울대학교병원에서 가정의학과 전문의 과정을 수료하고, 서울대학교대학원 예방의학 석사 및 임상역학 박사학위를 취득, 임상과 기초의학을 두루 거친 학자로 평가 받고 있다. 임상건강증진학회 특임이사와 대한 임상통합의학회 이사장을 역임하며, 환자를 전인적으로 접근하는 통합의학의 새로운 길을 열어왔다.

정승필 신임 원장은 “암의 조기진단 및 예방, 암 치료 후 재활 및 암 생존자 관리에 이르기까지 전주기 암환자 관리가 필요한 시점”이라며 “동남 원자력의학원은 동남권 지역 주민의 건강한 삶을 위하여 최고의 의료를 제공하는 한편, 동남권 방사선 의과학 단지 내 연구소 및 기업과 협업하여, 우리나라가 세계적인 방사선 의학의 메카로 성장할 수 있도록 돕고자 한다”고 밝혔다.

또 “서울 원자력의학원(본원)과의 협력과 역할분담이 중요하며, 향후 인적교류와 공동연구 활성화를 통한 상생모델을 만들 계획”이라고 밝혔다.