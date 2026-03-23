올해 115개 글로벌 거래소 참여

한국거래소는 최근 서울 여의도 KRX 종합홍보관에서 유엔글로벌콤팩트(UNGC), 유엔여성기구(UN Women), 국제금융공사(IFC)와 공동으로 ‘2026년 성평등을 위한 링 더 벨(Ring the Bell)’ 행사를 열었다고 23일 밝혔다.

올해 타종식에는 ‘모든 여성과 소녀들을 위한 권리, 정의, 행동(Rights, Justice, Action For all Women and Girls)’을 주제로 115개(3월 기준) 글로벌 거래소가 참여했다. ‘링 더 벨’ 행사는 UN의 지속가능발전목표(SDGs) 하에 성평등 달성을 위한 민간 부문 협력과 여성역량강화원칙(WEPs: Womens’ Empowerment Principles)에 대한 인식 제고 차원에서 각국 거래소에서 타종식을 여는 식으로 진행된다.

2015년 7개 거래소로 시작한 해당 행사는 2024년 111개 거래소, 지난해 126개 거래소가 참여했다. 정윤희 기자