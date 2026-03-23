감정가 6.6억, 4월 8일 3차 경매 권리 하자 없어, 진입로 일부 미포함 “가격 메리트로 낙찰 가능성 있어”

세컨하우스용 단독주택이 밀집해 있는 경기도 양평군 양서면의 한 단독주택이 경매로 나와 가격이 6억원대에서 3억원대로 떨어져 수요자들의 관심이 쏠린다. 별채로 마련된 황토방과 넓은 정원을 갖춘 데다 권리상 하자가 없는 물건이지만 한정된 수요와 진입로 통행료 문제가 유찰요인이 됐다는 게 전문가들의 분석이다.

23일 경·공매 데이터업체 지지옥션에 따르면 양평군 양서면 증동리의 2층 단독주택은 다음달 8일 최저입찰가 약 3억2000만원에 세 번째 경매가 진행된다. 지난해 9월 감정가 약 6억6000만원에 첫 경매가 이뤄졌지만 이후 두 차례 유찰되며 가격이 반값 수준으로 하락했다. 2016년 준공된 주택은 대지면적이 894㎡(271평)에 달하고, 지상 2층으로 지어진 건물면적은 130㎡(40평)다. 주택 바로 옆에 있는 복층건축물은 황토방으로 지어졌는데 1층이 20㎡(6평), 2층이 7㎡(2평) 규모로 매각대상에 포함됐다. 건축물대장상에는 표기돼 있지 않은 제시외 건물로 정자도 있는데 이 또한 매각대상이다.

이 주택의 독특한 점은 복층 황토방을 갖추고 있다는 것이다. 황토방을 갖추고 있는 단독주택은 경매시장에서 보기 드물다. 황토로 벽과 바닥을 마감한 황토방은 여름엔 시원하고 겨울엔 온돌처럼 따뜻하게 지낼 수 있는 공간으로, 찜질방으로 활용하거나 휴식공간으로 이용하는 경우가 많다. 또한 단독주택은 일반적인 철근콘크리트구조가 아닌 목구조로 지어졌다.

강은현 법무법인 명도 경매연구소장은 “도로 사용료가 큰 부담은 안 되는 수준일 테지만 수요자 입장에서는 심리적 부담감이 있을 수 있다”며 “다만 이런 사실을 사전에 확인하고 도로 사용료를 응찰가격에 반영해 참여하면 문제는 없을 것”이라고 말했다.

이 같은 진입로 지분 미포함 문제와 한정된 수요로 유찰이 반복됐지만 세 번째 경매에선 낙찰될 가능성이 높다는 관측이다. 현재 입찰가격이 토지 감정값(약 4억원)보다 낮아 가격 이점은 갖췄다는 평가다. 지지옥션 낙찰 예측시스템은 적정 낙찰가를 4억원으로 제시하기도 했다.

이주현 지지옥션 선임연구원은 “서울 접근성이 떨어지는 동네도 아니고 고속도로 진입도 편리한 편이라 이 정도 금액대면 다음 회차에선 관심을 많이 갖지 않을까 싶다”고 내다봤다. 신혜원 기자