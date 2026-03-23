[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 노동존중실천단장인 전현희 국회의원(서울 중성동갑)은 23일 서울교통공사통합노동조합과 함께 기자회견을 열고 “오세훈 시장의 서울교통공사 상임감사 ‘알박기 인사’ 추진을 규탄한다”면서 즉각적인 중단과 공공기관 인사 개혁을 촉구했다.

전 의원과 노조 측은 “현재 서울교통공사가 재정 위기와 노후 전동차 및 시설 문제, 안전 리스크 등 중대한 과제에 직면해 있음에도 불구하고, 임기 말에 접어든 오 시장이 시민과 노동자의 반대를 무시한 채 상임감사 임명을 강행하려 하고 있다”고 비판했다.

이번 인사에 대해서는 “시민 안전을 외면한 채 지난 시정의 인사 참사와 실패를 덮기 위한 ‘방탄 인사’이자, 차기 서울시장의 인사권을 침해하는 반민주적 행위”라고 규정했다.

또한 과거 감사 관련 법인카드 부정 사용, 호화 외유, 인사 개입 및 부정청탁 의혹 등을 언급하며, “정치적 보은 인사가 반복될 경우 공기업의 감시 기능이 무력화되고 그 피해는 결국 시민에게 돌아갈 것”이라고 강조했다.

양측은 ▷임기 말 알박기·낙하산 인사를 방지하기 위해 서울시장과 산하기관장의 임기 및 임명 절차를 민주적으로 재설계하는 ‘공공기관 인사 개혁’ 추진 ▷산하기관장 및 임원 선임 과정에서 후보자의 경력과 이해관계를 철저히 검증하고, 시민·노동·전문가가 참여하는 공개 검증 절차 도입 등을 제안하면서 “서울교통공사 이사회가 임원추천위원회 구성 및 상임감사 선임을 기습적으로 강행할 경우, 시민과 함께 모든 평화적 수단을 동원해 저지할 것”이라고 밝혔다.

또한 “국회, 서울시의회, 감사기관과의 연대를 통해 이번 인사의 위법성과 부당성을 끝까지 규명하고 책임을 묻겠다”는 입장도 분명히 했다.

전 의원은 “오 시장의 임기말 알박기 인사 임명은 차기 서울시장의 인사권을 봉쇄한 권력의 연장이자, 시정의 사유화”라며 ”시민의 세금으로 운영되는 공기업을 특정 정치인의 영향력 아래 계속 두겠다는 시도는 서울 시민께서 결코 용납하지 않으실 것”이라고 말했다.

이어 “저와 서울교통공사 노동자들은 오세훈 시장의 알박기 인사를 바로잡고, 서울교통공사를 정치로부터 독립된 진정한 공공기관으로 바로 세우기 위해, 끝까지 함께할 것”이라고 강조했다.