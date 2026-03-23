DMC·도곡 이어 세 번째 매장

[헤럴드경제=김진 기자] 컬리가 세 번째 퀵커머스 매장인 ‘컬리나우 서초점’을 열었다고 23일 밝혔다.

컬리나우 서초점은 주 7일 오전 9시부터 밤 10시까지 주문을 받는다. 신선식품과 간식, 밀키트, 생활용품 등 6000여개 상품을 판매한다. 컬리는 이날부터 서초동·방배동·반포동·잠원동에서 즉시 배송 서비스를 실시한다.

컬리나우 서초점은 DMC, 도곡에 이은 세 번째 지점이다. 컬리는 앞서 서비스를 운영한 지역에서 호응을 바탕으로 확장을 결정했다. 지난해 12월 기준 컬리나우 주문량은 전년 대비 약 2.5배 증가했다.

컬리나우는 서초점 오픈을 기념해 4월 30일까지 매일 오전 9시부터 오후 1시, 오후 5시부터 오후 10시 사이 1만5000원 이상 구매한 고객을 대상으로 무료 배송을 지원한다. 컬리나우를 처음 이용하는 고객에게는 7000원 할인을 제공한다. 우유, 두부, 계란 등 장보기 필수 상품에 대한 초저가 할인도 진행한다.

이정언 컬리나우 그룹장은 “DMC와 도곡에서의 성공을 바탕으로 연내 추가 지점 확장을 계획 중”이라고 말했다.