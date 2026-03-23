공모주 정보 및 콘텐츠 통합 제공 자산성장형 투자 플랫폼으로 고도화

[헤럴드경제=정윤희 기자] KB증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘KB 마블(M-able)’에 공모주 투자정보 서비스 ‘공모주 모아보기’를 새로 선보인다고 23일 밝혔다.

‘공모주 모아보기’는 공모주 관련 정보를 한 곳에서 통합 제공하는 서비스다. 투자자가 여러 증권사의 공모주 정보를 개별적으로 확인해야 하는 번거로움을 줄이고 보다 효율적인 투자 의사결정을 지원한다.

KB증권은 특히 공모주 투자 콘텐츠와 일정 관리 기능을 대폭 강화했다. 기본적인 공모주 청약 정보뿐 아니라 해당 기업의 재무 현황, 주요 실적, IR 자료 등 다양한 투자 정보를 함께 제공한다. 또, ‘KB 마블’의 대표 콘텐츠인 ‘오늘의 콕’을 통해 공모주 관련 정보를 별도로 모아 제공함으로써 고객의 정보 접근성을 높였다.

‘공모주 캘린더’ 기능은 기존 리스트 형태에서 직관적인 달력형 화면으로 개편해 사용자 편의성을 개선했다. 이를 통해 수요예측 일정, 청약 일정, 납입 및 환불일, 상장일 등 공모주 투자 전 과정의 주요 일정을 한눈에 확인할 수 있도록 했다. 버튼 클릭 한 번으로 KB증권에서 청약 가능한 종목만 선별해 확인할 수 있는 기능도 함께 제공한다.

KB증권은 ‘KB 마블’을 거래의 편의성을 주는 플랫폼을 넘어, 다양한 투자 정보를 통합 제공하는 자산관리 중심 플랫폼으로 발전시켜 나간다는 계획이다.

손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 “‘KB 마블’은 고객이 다양한 투자 경험을 바탕으로 자산 성장을 실현할 수 있도록 지원하는 투자 플랫폼으로 진화하고 있다”며 “앞으로도 공모주를 비롯한 다양한 투자 정보와 서비스를 고도화해 고객의 투자 편의성과 자산 성장 지원 기능을 강화해 나가겠다”고 말했다.