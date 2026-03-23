- 대상 1000만원, 입주공간 무상 제공 및 전주기 창업지원

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국건설기술연구원은 스마트건설 분야의 창의적인 창업 아이디어를 발굴하고 지원하는 ‘2026 스마트건설 창업 아이디어 공모전’을 개최한다고 밝혔다.

올해 9회째를 맞는 이번 공모전은 국토교통부가 주최하고 건설연이 주관하는 행사로, 건설산업의 혁신과 디지털 전환을 이끌 새로운 스타트업 발굴을 목적으로 한다.

공모 주제는 ▷AI ▷BIM(Building Information Modeling) ▷OSC(Off-Site Construction) ▷건설 로봇 ▷데이터 인프라 등 스마트건설 대표 기술 분야다. 드론, 3D 프린팅 등 기타 4차 산업혁명 기술을 접목한 창업 아이디어와 건설연 보유기술 기반 아이디어를 이용한 지원도 가능하다.

참가 자격은 예비창업자 및 창업 5년 미만의 초기 창업기업으로, 개인 또는 5인 이내 팀 단위로 참가할 수 있다. 서류심사, 창업캠프, 발표대회를 거쳐 총 12팀을 선정, 총 4500만 원 규모의 상금과 함께, 스마트건설지원센터 입주 기회 및 R&D 연계, 멘토링, 시제품 제작 등 전주기 창업 지원 패키지가 제공된다. 특히 대상 수상자 2팀에게는 국토교통부 장관상과 각 1000만 원의 상금이 수여된다.

건설연 스마트건설지원센터 내에는 현재 42개 창업기업이 입주 중이다. 2025년 기준 입주기업이 달성한 총매출액은 약 398억 원이고, 투자유치 금액은 약 123억 원이다.

박선규 한국건설기술연구원장은 “이번 공모전을 통해 스마트건설 분야에서 참신하고 실현가능한 아이디어를 가진 창업자가 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 제공할 것”이라며 “지금까지 8회 공모전을 통해 입주기업의 기술사업화, 매출 및 고용 성과가 검증된 만큼, 건설산업의 미래를 이끌 스타트업의 많은 참여를 기대한다”고 밝혔다.