[헤럴드경제=조용직 기자] 한국미즈노가 올해 신제품으로 프리미엄 단조 퍼터 ‘엠 크래프트 도쿄(M. CRAFT TOKYO)’ 퍼터와 ’엠 그래프트 교토(M. CRAFT KYOTO)’ 퍼터를 한국 시장에 출시했다.

두 모델 모두 연철(S25)를 사용하며 ‘미즈노 프리미엄 단조 퍼터’ 라인에 속한다. 각각 일본을 대표하는 도시명을 모델명으로 채택해 ‘(일본 내 단조)FORGED IN JAPAN’ 정체성을 전면에 내세웠다.

2022년부터 이어온 ‘엠 크래프트 오모이(M.CRAFT OMOI)’ 시리즈의 설계 철학을 계승하면서도, 2026년 모델은 기술과 마감 양면에서 한층 높아진 완성도를 구현했다. 무거운 헤드로 안정성과 타구감을 동시에 확보한다는 핵심 가치는 그대로 유지하되, 정밀한 고품질 제조와 성능 향상을 위해 전면 업그레이드를 단행했다.

2026년 모델에는 ‘코퍼 언더레이 플레이팅(Copper Underlay Plating)’이 채용됐다. 임팩트 시 타구감이 한층 부드러워지고, 페이스 면에서 볼과의 접촉 시간이 체감상 더욱 길게 느껴지는 효과를 실현해 예민한 퍼팅 감각을 요구하는 골퍼들에게 새로운 경험을 제공한다. 연철 단조와 코퍼 언더레이의 장점을 최대한 살리기 위해 임팩트 시 헤드의 변형을 억제함으로써 연철 단조 특유의 솔리드하고 기분 좋은 타감을 완성했다.

한국미즈노 관계자는 “두 모델은 미즈노가 100년 넘게 쌓아온 단조 기술과 소재 철학을 퍼터에 온전히 담아낸 모델”이라며 “연철 단조와 코퍼 언더레이 플레이팅의 결합이 만들어내는 타구감은 퍼팅의 즐거움을 새롭게 경험하게 해 줄 것”이라고 전했다.