차량에서 가전 제어 삼성 스마트싱스 연동 차량 위치 기반 자동 실행 이동·주거 연결 서비스 확대

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차·기아가 차량과 집을 연결하는 스마트 모빌리티 서비스를 본격 확대한다.

현대차·기아는 삼성전자와 협업해 차량에서 가전과 집안 환경을 제어할 수 있는 ‘카투홈(Car-to-Home)’ 서비스를 23일 개시했다고 밝혔다.

카투홈은 현대차·기아의 커넥티드 카 서비스와 삼성전자의 스마트홈 플랫폼 ‘스마트싱스’를 연동한 서비스다. 차량 인포테인먼트 시스템을 통해 에어컨, 공기청정기, 로봇청소기 등 집 안의 스마트 기기를 원격으로 확인하고 제어할 수 있다.

이번 서비스는 기존 ‘홈투카’에 이어 차량과 주거 공간을 양방향으로 연결했다는 점에서 의미가 크다. 단순 원격 제어를 넘어 이동과 생활을 하나의 흐름으로 연결하는 통합 경험을 제공하는 것이 핵심이다.

특히 차량 위치 정보를 기반으로 동작하는 ‘스마트 루틴’ 기능이 적용됐다. 외출 시에는 조명과 가전 전원을 자동으로 끄고, 귀가 시에는 에어컨과 공기청정기를 미리 작동시키는 등 운전자의 이동 상황에 맞춰 집안 환경을 자동으로 설정할 수 있다.

이용 방법도 간단하다. 현대 블루링크와 기아 커넥트 이용 고객은 차량 인포테인먼트 시스템 내 스마트싱스 앱에서 QR코드를 스캔해 계정을 연동하면 바로 사용할 수 있다.

서비스는 ccNC 인포테인먼트 시스템이 적용된 차량을 대상으로 OTA(무선 업데이트)를 통해 순차적으로 제공된다. 향후 제네시스 등 ccIC27 시스템이 탑재된 차량으로 확대될 예정이다.

현대차·기아는 이번 서비스를 통해 차량을 단순 이동수단을 넘어 디지털 플랫폼으로 확장하고, 소프트웨어 중심 차량(SDV) 전략을 가속화한다는 계획이다.

현대차·기아 관계자는 “카투홈과 홈투카는 차량과 집이 하나의 생태계로 연결되는 첫 단계”라며 “모빌리티를 스마트홈의 허브로 확장해 다양한 서비스를 지속 선보일 것”이라고 말했다.