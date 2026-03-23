홈페이지 및 유튜브 채널 업로드 첨단 주행 보조 등 총 27편 공개

[헤럴드경제=권제인 기자] 르노코리아가 3월 중순부터 고객 인도를 시작한 E세그먼트 크로스오버 ‘르노 필랑트’의 영상형 차량 사용 매뉴얼 ‘이가이드(e-Guide)’를 자사의 홈페이지 및 공식 유튜브 채널에 공개했다고 23일 밝혔다.

르노코리아가 차종별로 제공하는 이가이드는 차량의 주요 기능들을 고객이 보다 쉽고 편리하게 이해할 수 있도록 동영상으로 사용 방법을 안내하는 콘텐츠다. 유튜브 채널에는 ‘알가이드(R:guide)’로 안내하고 있다.

르노코리아는 점차 더 고도화되는 차량의 기능들을 고객들이 제대로 인지하고 안전하게 사용할 수 있도록 고객의 관점에서 제작한 차량 기능 정보를 지속적으로 제공할 예정이다.

르노 필랑트에 대한 이가이드는 첨단 주행 보조 기능부터 스티어링 휠 버튼 안내, ‘에이닷 오토’, ‘팁스’ 등 인공지능(AI) 음성인식 서비스 기능까지 총 27편의 내용으로 구성되어 있다.

또한, 필랑트의 차량 안내 애플리케이션 팁스 및 네이버 웨일 웹브라우저를 통해 차 안에서도 이가이드 이용이 가능하다. 팁스의 대표 기능인 ‘AI 내차 도우미’는 오픈 AI의 챗GPT에 기반한 생성형 AI 기술을 적용해 고객이 궁금해하는 차량 정보를 대화 방식으로 제공한다.

르노코리아는 필랑트 외에 그랑 콜레오스, 아르카나 등 현재 판매 중인 모든 차량에 대한 이가이드를 자사 홈페이지 등을 통해 제공하고 있다. 또한 공식 유튜브 채널에서는 SM3, SM6, SM7, QM5, QM6 등 기존 차량의 정보도 확인 가능하다.