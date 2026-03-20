[헤럴드경제=박혜림 기자] 대전 공장 화재 현장의 구조 작업이 건물 붕괴 위험으로 인해 지연되고 있다. 소방당국은 안전 확보를 최우선으로 두고 단계적 수색에 나선다는 방침이다.

소방청은 20일 “화재로 인한 고온과 건물 손상으로 구조 활동 위험성이 높은 상황”이라며 “건축물 안전진단 전문가를 투입해 구조 안전성을 확보한 뒤 수색을 진행할 계획”이라고 밝혔다.

현재 현장에서는 무인소방로봇 등을 활용해 건물 내부 온도를 낮추는 작업이 진행 중이다. 소방당국은 구조대원 투입 시점을 신중히 검토하고 있다.

안전진단에 참여한 전문가는 이날 소방당국에 “철골 구조 건물이 화재 열로 변형돼 붕괴 위험이 있다”며 “현 시점에서 내부 진입은 매우 위험하다”고 전한 것으로 알려졌다.

이에 따라 소방당국은 건물 설계 도면을 기반으로 정밀 수색 계획을 수립해 실종자 탐색의 효율성과 안전성을 동시에 확보한다는 방침이다. 야간 수색에 대비한 조명 장비를 확보하고, 중장비도 현장에 대기시키는 등 대응 태세를 강화했다.

연락 두절자 가족 지원을 위해서는 지방자치단체와 함께 공동 지원 체계를 운영할 계획이다.

앞서 소방청 중앙긴급구조통제단은 이날 김승룡 소방청장 주재로 관계기관 합동 상황판단회의를 열고 인명 구조와 피해 최소화를 위한 대응 방안을 논의했다.

김 청장은 “관계기관과 협력해 가용 자원을 총동원하고, 인명 구조와 추가 피해 방지에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.