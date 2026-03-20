“중동 상황, 장기화 가능성도 배제할 수 없어”

[헤럴드경제=서영상 기자] 청와대는 20일 도널드 트럼프 미국 행정부가 호르무즈 해협에 군함 파견을 요청한 것과 관련해 “우리나라의 기여 방안과 관련, 미국을 포함한 주요 우방국과 긴밀히 소통 중이며, 다각적인 협의를 진행 중”이라고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 공지를 통해 “우리 국내법 및 절차와 한반도 대비 태세 등을 고려하면서 대처 방안을 신중히 검토하고 있다”면서 이같이 말했다.

이 관계자는 “중동 상황은 국제정세상 중대 사안으로 장기화 가능성도 배제할 수 없으며, 특히 호르무즈 해협의 통항 차질은 우리 에너지 수급과 경제에도 직접적인 영향을 미친다”고 설명했다.

이어 “유엔안보리와 국제해사기구(IMO) 등 국제사회에서도 현재 호르무즈 해협 상황을 심각하게 보면서 국제사회의 공동 대응 필요성을 제기했다”며 “호르무즈 해협에서의 자유로운 통항을 보장하기 위해 여러 국가가 자국의 기여 방안을 검토 중”이라고 상황을 밝혔다.

아울러 “우리 정부는 국제 해상교통로의 안전과 항행의 자유가 모든 국가의 이익에 부합하며, 국제법 보호 대상으로, 이에 기반해 글로벌 해상물류망이 조속히 정상화 될 수 있기를 바라는 기본 입장을 갖고 있다”고 했다.

그러면서 “우리의 국익에 최적화한 선택지의 조합을 모색 중”이라고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 SNS에 “우리는 이미 이란의 군사 능력을 100% 파괴했지만, 그들이 아무리 심하게 패배했더라도 이 수로의 어딘가에 드론 한 두기를 보내거나, 기뢰를 떨어뜨리거나, 단거리 미사일을 발사하는 것은 쉬운 일”이라고 말했다.

그러면서 “바라건대, 지도부가 완전히 제거된 국가에 의해 호르무즈 해협이 더는 위협받지 않도록 하기 위해, 이 인위적인 제약(호르무즈 해협 봉쇄)의 영향을 받는 중국, 프랑스, 일본, 한국, 영국, 그리고 다른 국가들이 이곳으로 함정을 보낼 것”이라고 이들 국가에 군함을 요청했다.