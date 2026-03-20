3대 쇄신 통해 신뢰 회복 추진 경제연구총괄 외부 영입 및 컴플라이언스실 신설

[헤럴드경제=한영대 기자] 대한상공회의소(이하 대한상의)가 상속세 관련 보도자료 논란 등에 연루된 임원 4명을 해임 및 의원면직했다. 박일준 대한상의 상근부회장도 이번 사태에 책임지고 물러난다. 대한상의는 신뢰회복을 위해 전문성을 강화하고, 대대적인 조직개편을 진행한다.

박일준 상근부회장 사퇴

대한상의는 20일 산업통상부의 상속세 관련 보도자료 배포 및 APEC CEO 서밋 예산 집행과 관련한 감사 결과 통보에 따라 인사 조치를 단행했다. 대한상의는 “감사 결과를 엄중히 받아들이고, 요구된 조치를 성실하게 이행하겠다”고 밝혔다.

우선 상속세 보도자료와 관련해 책임이 큰 A전무이사, 담당 임원인 B본부장을 해임했다. APEC CEO 서밋 감사와 관련 C추진단장에 대해서는 의원면직 처리했다. 대한상의는 예산집행 절차상의 추가적인 사실 관계 확인을 위해 수사를 의뢰하기로 했다.

APEC CEO 서밋 관련 숙박비 횡령 미수 혐의를 받고 있는 D실장에 대해서도 수사 의뢰했다. 나머지 직원들에 대한 처분 요구 사항에 대해서는 내용을 면밀히 검토해, 필요한 조치를 해나갈 예정이다.

박일준 상근부회장은 이번 사태에 책임지고 사퇴하겠다는 의사를 다시 밝혔다. 박 부회장은 이번 감사 결과에 따른 후속 조치를 마무리하는 즉시 사임할 예정이다.

산업부 감사 규정에 의하면 피감기관은 산업부 징계 요구사항에 대해 통보일로부터 1개월 이내, 시정 요구사항에 대해서는 2개월 안에 의결 또는 처리해 결과를 회신해야 한다. 재심의 신청은 1개월 안에 이뤄져야 한다.

최태원 대한상의 회장은 감사 결과를 보고받은 뒤 “책임을 통감한다”며 “관련자 엄정 조치에 그치지 않고 의사 결정 구조와 내부 통제 시스템을 전면 재정비하는 계기로 삼겠다”고 말했다.

전문성 강화 등 3대 쇄신 추진

대한상의는 신뢰 회복을 위해 ▷전문성 강화 ▷사회적 책임 재정립 ▷조직문화 혁신 등 3대 쇄신을 추진할 예정이다. 3대 쇄신 방향은 지난달 최 회장이 구성원 서한에서 주문한 것이다. 대한상의는 구체적인 실행 방안을 마련하기 위해 내부 구성원과 임원 면담, 노동조합 익명 설문조사 등을 통해 조직 전반에 대한 의견을 안팎으로 폭넓게 수렴해왔다.

우선 전문성 강화를 위해 경제연구총괄(가칭) 직책을 신설하고 외부 전문가를 영입할 예정이다. 경제연구총괄은 대한상의의 조사·연구 기능을 총괄하는 동시에 대외 발표 자료에 대한 팩트체크와 감수를 담당하게 된다. 대한상의 연구기관인 SGI를 비롯해 조사본부, 산업혁신본부 등 관련 조직을 통합적으로 관리할 예정이다.

SGI는 기존 연구 인력의 정규직화와 외부 전문 인력 영입을 통해 대한상의 연구기관(가칭 상의경제연구원)으로 개편한다. 또 조사·연구 자료에 대한 내·외부 검증 시스템을 구축하고, 출처 표기·인용·이해충돌 방지 등을 포함한 연구윤리 지침도 마련할 방침이다.

아울러 보도자료 건수 같은 양적 기준 중심의 내부평가 방식을 질적 기준 중심으로 전환한다. 국내외 연수 지원 확대와 전문위원제 도입 등 구성원들의 전문 역량 함양을 위한 투자와 업무 환경 개선에도 나선다.

사회적 책임 이행을 강화하기 위한 체질 개선에도 나선다. 정책 건의 과정에서 기업의 이해뿐 아니라 노동계와 취약계층 등 다양한 이해관계자에 대한 영향 평가를 함께 분석·제시하는 체계를 도입할 예정이다.

대한상의는 조직 문화와 내부 소통 혁신에도 나선다. 경영진과 구성원 간 정례 소통 채널을 제도화하고, 보고문서 간소화와 업무 자율성을 확대한다. 아울러 APEC 감사 결과 지적 사항에 대한 후속 조치 일환으로 내부 통제 체계도 고도화하기로 했다. 기존 감사실을 컴플라이언스실로 확대 개편하고, 산하에 준법감시팀을 신설해 내부 통제와 준법 경영 체계를 정비한다.

조직 혁신 등 위한 인사 단행

대한상의는 이날 조직 안정과 혁신을 위해 임원 인사와 조직 개편도 단행했다. 조직 쇄신을 지속해서 추진하기 위해 기존 전무이사 산하 경영지원부문을 상근부회장 직속 경영기획본부로 격상, 신임 본부장에는 김의구 경영지원부문장을 선임했다. 조사본부장 직무대행에는 최은락 인사팀장이 임명됐다. 대한상의는 “조사 역량을 갖춘 인사 전문가로 조직 전반의 조사·연구 전문성을 제고하는 역할을 수행할 예정”이라고 설명했다.

이번 조직 개편에서 신설되는 컴플라이언스실장은 이강민 감사실장이 맡기로 했다. 대한상의는 대외협력팀을 커뮤니케이션실 산하로 이동시켜 외부 이해관계자와의 소통 기능을 통합적으로 확대하기로 했다. 신임 커뮤니케이션실장에는 소통플랫폼 업무를 담당해온 황미정 플랫폼운영팀장이 선임됐다.

최 회장은 31일 전국상의 회장단 회의, 다음 달 2일 대한상의 구성원 타운홀 미팅을 잇따라 열어 이번 쇄신안을 공유하고, 구성원들과 폭넓은 의견을 나눌 예정이다. 최 회장은 “이번 쇄신을 계기로 정책 전문성을 높이고 사회적 역할에 걸맞은 책임을 다하며, 국민과 기업 모두로부터 신뢰받는 경제단체로서 대한상의의 위상을 다시 세우겠다”고 말했다.