[헤럴드경제=나은정 기자] 서울 광화문에서 열리는 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연으로 대규모 교통 통제가 예고되자, 경찰이 불편을 겪게 된 예비 신랑·신부를 위해 하객 수송 작전을 펼친다.

20일 경찰에 따르면 서울경찰청은 BTS 컴백 공연이 열리는 오는 21일 오후 교통 혼잡으로 이동에 어려움을 겪을 것으로 예상되는 결혼식 하객들을 위해 경찰 버스를 투입하기로 했다. 경찰은 오후 3시부터 결혼식이 예정된 4시까지 을지로3가역∼한국프레스센터 구간까지 하객들을 태워 이동할 계획이다.

이번 조치는 광범위한 교통 통제로 인해 결혼식 관계자들이 떠안을 불편이 과도하다고 판단한 데 따른 것이다.

BTS 공연은 이날 오후 8시 광화문 광장에서 열릴 예정으로, 인근의 광화문역·시청역·경복궁역 등 주요 역사가 오후 2시쯤부터 오후 10시께까지 출입구가 폐쇄되고 무정차 통과한다.

시내버스 역시 세종대로·사직로·새문안로 등을 경유하는 51개(마을, 경기 버스 포함하면 86개) 노선이 우회 운행한다. 20일 오후 9시 세종대로 우회 운행을 시작으로 21일 오후 4시부터 사직로·새문안로도 우회 운행되고 공연이 끝난 오후 11시부터 정상 운행한다.

공연 당일 인파 상황에 따라 을지로입구역도 이용이 어려워질 수 있어 하객들은 을지로3가역부터 최소 1㎞ 이상을 도보로 이동해야 하는 상황에 놓였다.

예비 신랑·신부 측은 이 같은 교통 문제를 해결하기 위해 공연 주최 측과 서울시 등에 도움을 요청했으나, 이동 지원에 대한 뚜렷한 대책을 전해 받지 못한 것으로 전해졌다.

이후 상황을 파악한 서울청이 내부 논의 끝에 경찰 버스로 하객들의 이동을 돕는 방안을 마련했고, 예비 부부 측도 이에 동의했다고 한다.

경찰 관계자는 “결혼식이 열리는 오후 4시는 가장 인파가 많을 것으로 예상되는 시간대라 식장에 들어가는 것 자체가 어려울 수 있겠다고 판단했다”며 “시민 불편을 최소화하기 위한 조치로, 구체적인 버스 운용 방식은 논의 중”이라고 밝혔다.