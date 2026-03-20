2026년 민간 전기車 7174대 보급 목표 취업·창업 청년 ‘부산청년 EV드림’ 추진

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 전기차 보급에 적극 나선다. 시는 전기차 수요증가에 대응해 ‘2026년 전기자동차 보급사업’을 추진하고, 보급상황을 상시 점검해 차종별 물량조정 등 탄력적으로 운영할 계획이라고 20일 밝혔다.

국제유가 급등과 전기차 가격인하 등 영향으로 전기차 수요가 확대되면서 일부 지자체에서는 보조금 물량이 조기에 소진되는 사례도 나타나고 있다.

이와 관련해 시는 2026년 민간 전기차 보급 7174대를 목표로 사업을 추진 중이다.

사업 초기부터 시민들 관심이 높아 전기차 신청수요도 증가했다. 3월 전기차 신청은 총 2250건으로 전년 동월(835건) 대비 약 2.7배 증가했고, 전기승용차 1832건(전년 678건), 전기화물차 418건(전년 157건) 등 전 차종에서 수요가 늘고 있다.

시는 시민의 전기차 구매 부담 완화를 위해 보조금을 지원하고 청년을 대상으로 ‘부산청년 EV드림’ 사업도 추진한다.

‘부산청년 EV드림’ 사업은 청년층의 차량구매 부담 경감, 친환경차 이용 확대를 위해 추진하는 부산형 특화 사업으로, 생애 첫차 구매 청년과 취업·창업 청년을 대상으로 전기차 구매를 지원한다.

청년 대상 추가 지원금은 최대 200만원이며 ▷현대자동차 ▷기아 ▷케이지모빌리티 ▷이브이케이엠씨 ▷센트로에이케이 등 참여 제조·수입사도 차량 구매시 50만원을 추가 지원한다.

이와 함께 시는 ‘전기차 지역할인제’도 지속 운영하고 있다. 제조·수입사 30만원 할인과 시 30만원 추가 지원 등 총 60만원 혜택을 받을 수 있다.

이병석 시 환경물정책실장은 “전기차에 대한 시민 관심이 높아지고 있는 만큼 ‘부산청년 EV드림’ 사업 등 다양한 지원정책을 통해 친환경 교통 전환과 시민부담 완화를 함께 추진하겠다”고 전했다.