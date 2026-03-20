“경쟁력 약화 사업 합리화할 것” “현금 흐름·재무 건전성 중심”

이영준(사진) 롯데케미칼 대표이사 사장이 20일 “2030년까지 기능성 소재 비중을 60% 이상 확대한다는 목표 아래 인공지능(AI), 바이오 등 전방 성장 산업과 연계된 미래 사업을 발굴하겠다”고 강조했다.

이 사장은 이날 서울시 송파구 롯데월드타워에서 열린 롯데케미칼 제50기 정기 주주총회 인사말을 통해 “최근 중동 지역의 지정학적 리스크 심화와 그에 따른 원료 수급 불안정성으로 인해 어려운 경영 환경이 지속될 것으로 전망된다. 당사는 엄중한 상황을 슬기롭게 극복하기 위한 본원적 경쟁력을 확보할 것”이라며 이같이 밝혔다.

롯데케미칼을 비롯한 국내 석유화학 기업들은 중국발 공급과잉 여파로 힘든 시기를 보내고 있다. 이 사장은 이날 주총에서 “어려운 환경 속에서도 롯데케미칼은 미래 성장을 위한 체질 개선을 목표로 다각도로 사업 구조 재편을 추진해 왔다”고 강조했다.

롯데케미칼은 위기 극복을 위해 비핵심 자산의 과감한 정리 및 한계 설비 합리화를 진행했다. 이와 동시에 미래 수익 확보 차원에서 인도네시아 라인(LINE) 프로젝트를 완공했고, 율촌 기능성 컴파운딩 공장 가동 준비에 속도를 냈다. 롯데케미칼은 계속된 불확실성에 대응하기 위해 스페셜티(고부가가치) 중심 사업 확장은 물론 ▷사업구조 합리화에 따른 재무건전성 강화 ▷시장을 선도할 수 있는 연구·개발(R&D) 역량 강화 등을 추진할 계획이다.

이 사장은 재무 건전성 강화에 대해 “지속적으로 경쟁력이 약화된 사업은 과감히 합리화하겠다”며 “인도네시아 프로젝트에 따른 초기 운영 부담이 예상되지만 철저하게 상각전영업이익(EBITDA) 내에서 투자를 집행하는 등 현금 흐름 중심의 경영 기조를 통해 재무 건전성을 강화하겠다”고 강조했다.

이 사장은 또 “미래 사업 방향에 부합하는 R&D 로드맵을 재구성하고, 다양한 산학연 클러스터 구축을 통해 핵심 소재 기술을 조기에 확보하겠다”고 덧붙였다. 한영대 기자