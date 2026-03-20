[헤럴드경제=함영훈 기자] 서울 용산구에서 아코르 그룹 4개 호텔을 운영하는 서울드래곤시티가 오는 23일 ‘국제 강아지의 날’을 맞아 ‘펫 프렌들리(Pet-Friendly)’ 서비스를 강화한다고 20일 밝혔다.

농림축산식품부의 제3차 동물복지종합계획(2025)에 따르면 국내 반려동물 양육 가구 비중은 28.6%에 이르며, 실제 한국관광공사에 따르면 반려동물 동반 국내 숙박여행 경험은 2022년 53.0%에서 2024년 60.4%로 증가했다. 서울드래곤시티는 이러한 수요에 발맞춰 2018년부터 반려견 동반 투숙이 가능한 펫 프렌들리 서비스를 운영하며 도심 속 프리미엄 호텔 경험을 제안해오고 있다고 소개했다.

‘그랜드 머큐어 앰배서더 호텔 앤 레지던스 서울 용산’은 반려견 동반 고객을 위한 전용 층을 별도로 운영해 보다 프라이빗하고 편안한 투숙 환경을 제공한다.

2022년부터 프리미엄 펫 가구 브랜드 ‘나르(Nar)’와 협업하여 꾸민 ‘펫룸(Pet Room)’은 ▷펫 전용 캐비닛 ▷펫 베드 ▷펫 행거 듀얼 ▷빈백 ▷다이닝 식기 세트 등 전문 가구를 배치해 반려동물 친화 환경을 극대화했다.

이와 함께 전용 식기와 쿠션, 배변판, 펫 타월 등 필수 용품이 기본으로 구비되어 있어, 반려견을 위한 무거운 짐을 챙길 필요 없이 가볍게 방문토록 했다.

호텔 내에는 반려견 전용 엘리베이터를 운영해 동반 투숙객들이 주변의 시선에 구애받지 않고 이동할 수 있도록 했으며, 1층에는 야외 산책 공간인 ‘더 가든(The Garden)’을 마련했다. 이 공간에는 배변 봉투와 전용 쓰레기통이 상시 비치되어 있어, 도심 한복판에서도 반려견과 안전하고 쾌적하게 산책을 즐길 수 있다.

또한 주방 시설이 완비된 레지던스 호텔의 특성상 가족 단위 방문객이나 장기 투숙을 원하는 고객들에게 높은 만족도를 얻고 있다. 현재 체크인 시에는 반려견을 위한 웰컴 어메니티로 전용 ‘멍와인’을 제공한다.

한편, 펫룸 서비스는 사전 예약을 통해 연중 내내 이용 가능하다. 10kg 이하 반려견에 한해 객실당 최대 2마리까지 투숙 가능하며, 이용 요금은 반려견 1마리 기준 1박당 5만5000원(세금 포함)이다. 예약 및 상세 정보는 서울드래곤시티 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.