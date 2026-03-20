키릴 드미트리예프 러시아 특사 X에 언급 한국 러시아산 원유 수입 추진 보도 전하며 영어로 “똑똑한 이들 모두 그렇듯” 환영

[헤럴드경제=한지숙 기자] 정부와 정유업계가 러시아산 원유 도입을 추진한다는 소식에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 최측근 인사가 “똑똑하다”고 언급했다.

러시아 국영 타스통신에 따르면 키릴 드미트리예프 러시아 해외투자 경제협력 특사 겸 직접투자펀드(RDIF) 대표는 19일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X)에 한국이 러시아산 원유 수입을 검토 중이라는 외신 보도를 링크하며 영어로 “똑똑한 이들은 모두 그렇듯(Like everyone else who is smart)”이라고 적었다.

드미트리예프 특사가 링크를 건 외신은 한국 산업통상자원부가 러시아산 원유와 나프타 수입을 검토 중이라고 밝혔다는 내용을 담은 로이터통신 보도다.

우리 산업통상부는 최근 미국이 러시아 원유와 관련한 제재를 한시적으로 완화함에 따라 기업들과 함께 러시아산 원유 수입 가능성을 살펴보고 있다고 밝혔다.

한국은 러시아의 우크라이나 침공 이후 서방의 대(對)러시아 제제에 동참해 2022년 12월부터 러시아산 원유 수입을 중단해 왔다. 대외경제정책연구원 보고서에 따르면 직전해인 2021년 한국의 원유 수입량 가운데 러시아산이 5.6%를 차지했다.

한국은 수입 원유의 70%와 자동차, 전자제품, 의류 및 건설용 플라스틱 원재료로 쓰이는 나프타의 절반을 호르무즈 해협을 통해 수입해왔다.

그러나 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄함으로써 전세계에 에너지 수급난이 벌어지고 있다.

미국 재무부는 지난 12일 국제유가 안정을 위해 오는 4월 11일까지 한시적으로 러시아산 원유 및 석유 제품의 판매를 승인한다고 발표했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국의 러시아산 원유 제재 완화는 우크라이나를 침공 중인 러시아의 자금난을 해소해 종전을 어렵게 만들 것이라고 우려했다.