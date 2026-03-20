7월 ‘기금형 퇴직연금’ 세부 운영 방안 확정 은행 가입자 서비스, 자산운용 상품 라인업 증권 자문 체계, 보험·신탁 연금 지급과 보장

[헤럴드경제=정호원 기자] 오는 7월 ‘기금형 퇴직연금’ 세부 운영 방안 확정을 앞두고 금융권이 시장 선점 경쟁에 속도를 내고 있다. 금융지주들은 지주사 차원의 ‘그룹 통합 대응 체계’를 가동하며 제도 도입 이후 주도권 확보에 나선 모습이다.

기금형 퇴직연금은 수익률 관리와 자산운용 역량이 유기적으로 맞물려야 경쟁력을 확보할 수 있다. 이에 금융지주들은 은행의 탄탄한 고객 기반에 증권·보험·운용 등 계열사 기능을 결합한 ‘그룹 단위 종합 솔루션’을 핵심 전략으로 내세우고 있다.

20일 금융권에 따르면 주요 금융지주들은 자회사별 대응 전략 수립을 위한 세미나를 잇따라 개최하며 기금형 퇴직연금 제도 도입 이후의 전략 모색에 집중하고 있다. 우리금융지주는 일본 등 해외 운영 사례와 시장 전망, 성공적 운용 전략을 주제로 세미나를 열었으며, 농협금융지주 역시 지난 13일 자회사들과 함께 기금형 퇴직연금 이해도 제고를 위한 자리를 가졌다.

주요 금융사들은 기존 퇴직연금 운영 노하우를 바탕으로 고도화된 고객 케어 서비스를 ‘기금형 퇴직연금’ 시장의 핵심 전략으로 내세울 전망이다. 금융지주가 그룹 공통의 운용 철학과 리스크 프레임, 성과관리 체계를 수립하면 각 계열사가 전문 분야를 분담하는 구조다. 은행은 기업 고객 접점과 가입자 서비스를, 자산운용사는 전략 자산배분 등 상품 라인업과 운용을 담당한다. 증권은 상품 소싱과 리밸런싱 및 자문 체계를 구축하고, 보험·신탁은 연금 지급과 보장, 사후관리를 전담해 차별화를 꾀한다는 전략이다.

KB금융지주는 장기 수익률 안정을 위한 자산배분 역량에 집중해 디폴트옵션과 TDF(타깃데이트펀드) 등 수익률 방어에 유리한 상품군을 전면에 배치하고 있다. 또한 비대면 채널을 전면 개편하고 1:1 밀착 자산관리 상담과 ‘KB골든라이프 연금센터’ 고도화, ‘DC 연금케어 서비스’ 등을 통해 온·오프라인을 고객 경험 관리를 강점으로 내세웠다.

하나금융지주는 고객 접점의 ‘다변화’에 방점을 찍었다. 대면 상담 채널인 ‘연금 더드림 라운지’를 운영하는 동시에, 지점을 찾기 어려운 고객을 위한 ‘움직이는 연금 더드림 라운지’와 찾아가는 세미나를 가동 중이다. 기술적인 차별화도 돋보인다. 업계 최초의 로보어드바이저(RA) 일임운용과 모델포트폴리오(MP) 구독 서비스 등 포트폴리오 기반의 첨단 연금 투자 서비스를 강화하며 관리의 질을 높였다.

우리금융지주는 운용 효율과 리스크 관리를 시스템화하는 데 주력하고 있다. ▷포트폴리오 및 리스크 관리 체계 고도화 ▷핵심 운용상품 경쟁력 강화 ▷시장 상황에 맞춘 정교한 리밸런싱 및 사후관리 체계 구축을 ‘3대 핵심 과제’로 설정했다. 또한 가입자 수익률 제고와 대면·비대면 편의성 증대, 찾아가는 연금 서비스 등 그룹 차원의 통합 관리 체계를 촘촘히 구축해 시장 변화에 대응한다는 방침이다.

금융권 관계자는 “기금형 퇴직연금이 도입되면 단순 상품 라인업보다는 그룹 차원의 통합 자산운용 역량이 성패를 가를 것”이라고 말했다.