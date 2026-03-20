딸 주애와 탱크 탑승…무인기 동원도 日무기수출 추진에는 “세계평화에 엄중한 도전”

[헤럴드경제=윤호 기자]김정은 북한 노동당 총비서가 중동전쟁 와중에 신형 전차를 동원한 협동공격 전술훈련을 참관하고 ‘전쟁준비 완성’을 강조했다. 다만 북한은 일본의 살상무기 수출 확대 추진에 대해선 “세계의 평화와 안전에 대한 엄중한 도전”이라고 비판했다.

북한 노동신문은 20일 김 총비서가 “3월 19일 조선인민군 수도방어군단 직속 평양 제60훈련기지를 방문해 보병, 땅크(탱크)병구분대들의 협동공격 전술연습을 참관했다”고 전했다.

신문은 이번 훈련이 “적의 반장갑방어(대전차 방어) 저지선을 타격, 습격, 점령하고 땅크와 보병의 돌격으로 공격 성과를 확대하는 전술적 구분대들의 공격행동시 협동질서와 전투조법을 숙련하는 데 목적을 두고 진행됐다”라고 보도했다.

훈련에는 총참모부 예비작전집단소속 주력장갑부대인 기병연대 1개 중대와 특수작전구분대(특전사)들이 동원됐다. 특히 북한은 이번 훈련에 공격용 무인기가 투입됐다고 밝혔다. 신문은 “각종 무인공격기들이 실시간 정찰자료에 근거해 적의 지휘 거점과 반장갑 화력진지들을 타격했고, 장갑차의 미사일이 일제히 목표들을 소멸했다”고 했다.

김 총비서는 이날 훈련에 투입된 탱크들이 개발에 7년이 걸린 신형 탱크라면서 신형 탱크에 장착된 각종 성능을 과시했다.

그는 “땅크의 모든 구성요소가 장갑 구조 및 동력계통 설계와 원격 통합 자동화력조종체계, 전자전종합체와 유도미사일, 능동방어체계에 의해 비약적으로 제고됐다”라고 했다. 이어 “타격력과 기동력, 특히 방호 능력에서 세계적으로 견줄만한 땅크가 없다”라며 “우리 군대가 제일 위력한 땅크를 장비하게(작전배치하게) 된다”라고 만족감을 표했다.

북한은 지난해 5월 새 탱크를 개발 중인 사실을 공개한 바 있는데, 이 탱크들의 개발이 끝나 주요 부대에 배치된 것으로 보인다.

김 총비서는 “우리 육군에는 이 우월한 신형 땅크들이 대대적으로 장비될 것”이라며 “전장에서 주도적 지위를 고수할 수 있도록 성능을 부단히 갱신해야 한다”고 했다.

이어 “모든 훈련을 과학적이며 실용적이며 실전화된 형식으로 전환한 것을 높이 평가한다”며 “전쟁 준비 완성의 비약적 성과로 이어나가야 한다”라고 강조했다.

이날 북한 매체가 공개한 훈련 사진에는 김 총비서의 딸 주애가 함께 전차에 타고 있는 모습도 담겼다. 주애는 최근 김 총비서의 군 관련 행보에 빠짐없이 동행하고 있다.

지난달 노동당 9차 대회에서 당 정치국과 중앙군사위원회에 새로 진입한 김성기의 직책은 인민군 총정치국장으로 확인됐다. 김성기 총정치국장과 노광철 국방상, 리영길 총참모장, 김정식 당 제1부부장 등이 훈련을 수행했다.

한편 북한은 일본의 무기 수출 확대 추진에 대해선 “세계의 평화와 안전에 대한 엄중한 도전”이라고 비난했다.

조선중앙통신은 20일 ‘팽창된 일본의 군수산업이 세계에 진출하고 있다’는 제목의 논평에서 “분명코 주변지역 나라들 사이에 심각한 군비경쟁을 산생시키고 지정학적 위기를 격화시키게 돼 있으며 나아가 세계정세를 더욱 불안정하게 만들게 될 것”이라며 이같이 지적했다.

통신은 일본 집권 자민당과 연립 일본유신회의 안보조사회가 최근 다카이치 사나에 총리에게 방위장비 수출 규제 완화를 제언한 것을 거론했다. 일본 언론 보도에 따르면 구난, 수송, 경계, 감시, 소해 등 5가지 용도로 제한해온 방위장비 수출 규제를 없애 미사일이나 호위함 등 살상무기의 수출도 원칙적으로 허용하자는 것이 제언의 핵심이다.

통신은 이에 대해 “자위대의 군사장비 납입에 국한되여있던 일본의 군수산업은 나날이 팽창되어 새로운 판로를 요구하고 있으며 그 수요 보장을 위해 세계의 열점지역에로 진출하려는 것”이라고 비판했다.