CNN “이란戰서 美전투기 첫 피격 가능성” 이란 혁명수비대 “신형 첨단 방공시스템이 F-35 격추” 주장

[헤럴드경제=도현정 기자]미군의 5세대 스텔스 전투기인 F-35 한 대가 이란과의 전투 중 피격당해 비상착륙한 것으로 전해졌다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이에 대해 자신들이 해당 전투기를 격추했다고 주장했다.

CNN 등 방송사들은 19일(현지시간) 해당 전투기가 이란 측에 피격당한 뒤 중동의 미군 공군기지에 비상 착륙했다고 보도했다. 미군의 대(對)이란 전쟁을 총괄 지휘하는 중부사령부의 팀 호킨스 대변인은 해당 전투기가 비상 착륙할 수밖에 없는 상황일 때 이란 상공에서 전투 임무를 수행하고 있었다고 전했다. 전투 중 비상착륙했다는 것이다.

호킨스 대변인은 “항공기는 안전하게 착륙했고, 조종사는 안정적 상태”라며 “이 사고는 조사 중”이라고 말했다.

IRGC는 이날 성명을 내고 “오늘 새벽 2시50분께 IRGC 항공우주군의 신형 첨단 방공 시스템이 미 공군 소속 F-35 전투기를 격추했다. 피격된 전투기는 치명적인 타격을 입었다”고 주장했다. IRGC는 격추 장소가 이란 중부 지역 상공이라면서 “격추된 기체의 최종 행방은 아직 확인되지 않았으나, 피해 규모로 보아 추락했을 가능성이 매우 크다”고 말했다.

CNN은 “이번 사고는 지난달 말 시작된 전쟁에서 미국 항공기가 피격당한 첫 사례가 될 수 있다”며 “이번 비상 착륙은 미국 고위 당국자들이 대이란 전쟁에서 광범위한 성과를 거두고 있다고 계속 주장하는 가운데 나왔다”고 보도했다.

피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관은 이날 오전 댄 케인 합참의장과 함께 진행한 전황 브리핑에서 “이란의 방공망은 붕괴했다(flattened)”라고 말했다. 이번 전쟁에서 미국과 이스라엘 모두 F-35로 이란을 공격하고 있다. 이 전투기의 대당 가격은 1억달러(약 1500억원) 이상이다.