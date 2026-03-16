‘KB 더퍼스트 패밀리오피스’ 리브랜딩

KB국민은행은 자산관리 시장 경쟁력 강화를 위해 기존 ‘KB 와이즈 패밀리오피스’가 ‘KB 더 퍼스트 패밀리오피스’로 새출발한다고 16일 밝혔다.

이번 리브랜딩은 가문의 현재와 미래를 함께 설계하는 가문 맞춤형 비즈니스로 전환하고 가문 단위의 종합·장기 자산관리 서비스를 한층 고도화하는 데 의미가 있다.

국민은행은 패밀리오피스 전담 조직인 ‘F/O(패밀리오피스) 솔루션팀’(사진)을 신설해 투자전략, 세무, 법률, 회계, 부동산의 각 분야 전문가가 협업하는 체계를 구축했다.

F/O 솔루션팀은 고객 가문의 특성과 니즈를 정밀하게 분석해 고객이 있는 현장을 직접 찾아가는 ‘온사이트 어드버서리’ 방식으로 ▷가문 자산 포트폴리오 재구성 ▷기업·지배구조 컨설팅 ▷가업승계 및 상속·증여 세무전략 ▷국내외 투자 및 대체투자 자문 등 서비스를 제공한다.

비금융 서비스도 확대한다. 가문 특화 세미나를 정례화해 국내외 거시경제 전망, 세제 개편 이슈, 글로벌 투자 트렌드, 가업승계 전략 등 고객에게 실질적으로 필요한 콘텐츠를 심층 제공할 예정이다. 차세대 리더를 위한 후계자 양성 교육 프로그램을 운영해 자산관리 기본 원칙부터 기업 경영, 금융·부동산·세무 분야의 핵심 지식과 인적 네트워크 형성까지 아우르는 전문적인 교육도 지원할 방침이다.

국민은행은 1월 말 현재 약 1조1000억원 수준인 패밀리오피스 관리 자산을 연내 2조원 규모로 확대할 계획이다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 고객 중심의 혁신과 전문성 강화를 통해 장기적 신뢰를 기반으로 한 대표 패밀리오피스로 자리매김하겠다”고 말했다.

김은희 기자