[헤럴드경제=김아린 기자] 지방선거를 앞두고 강원도청 이전을 둘러싼 신경전이 벌어졌다.

강원지사 출마를 선언한 우상호 예비후보는 15일 더불어민주당 강원도당에서 기자회견을 열고 “이미 도청 이전 부지에 대한 건축 허가 등 행정 절차가 마무리된 만큼 행정의 연속성을 위해 신축 결정은 존중한다”고 밝혔다.

다만 우 예비후보는 강원도의 신청사 착공식 계획 관련 “시공사 선정은 물론 착공계도 제출되지 않은 상태에서 신청사 착공식부터 열겠다는 것은 선거를 앞두고 도민을 속이는 ‘정치적 쇼’에 불과하다”며 착공식이 중단되어야 한다고 촉구했다.

우 예비후보는 강원도가 아파트 분양을 통해 신축 비용을 조달하려 한다고 주장하면서 “한 치 앞을 예측할 수 없는 상황에서 분양에 실패하면 이 빚은 고스란히 도민의 몫”이라고도 지적했다.

그러자 강원도는 입장문을 내고 “적법한 절차에 따른 착공식의 중단 요청을 이해할 수 없다”며 “신청사 부지 조성과 진입 도로 공사가 포함돼 ‘신청사 착공식’으로 명명한 것”이라고 설명했다.

그러면서 “신청사 건립 사업은 강원도가 직접 추진하는 사업으로 전액 도비를 투자하는 사업”이라며 “아파트 분양 수익으로 도청 신청사 건립비를 충당한다는 우 예비후보의 주장은 사실이 아니다”라고 반박했다.