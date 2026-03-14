2R 17번홀 티샷 물에 빠져 더블보기 임성재 3오버, 김성현 5오버 컷탈락

[헤럴드경제=조용직 기자] 김시우가 PGA투어 플레이어스 챔피언십(총상금 2500만달러) 2라운드에서 치고 나가지 못 하며 50위권에 머물렀다.

김시우는 14일(한국시간) 미국 플로리다주 폰테베드라비치의 TPC 소그래스 더플레이어스 스타디움코스(파72·7352야드)에서 열린 대회 2라운드에서 버디 4개와 보기 2개, 더블보기 하나를 묶어 이븐파 72타를 쳤다.

1라운드 1오버파를 쳐 공동 52위로 대회를 시작했던 김시우는 중간 합계 1오버파 145타를 기록해 공동 51위로 순위를 한 계단 끌어올렸다.

이날만 9타를 줄이며 단독 선두로 올라선 루드비그 오베리(스웨덴·12언더파 132타)와는 13타 차, 공동 10위(5언더파 139타)와는 6타 차로 벌어졌다.

전반 두 타를 줄인 김시우는 후반 이 코스의 명물인 17번 홀(파3)에서 더블보기를 적어내며 아쉬움을 남겼다. 연못에 둘러싸인 아일랜드 그린의 이 홀에서 티샷을 물에 빠뜨린 김시우는 1벌타를 받고 드롭존에서 친 세 번째 샷을 그린에 올린 뒤 투퍼트로 마무리하며 결국 두 타를 잃었다.

손목 부상으로 시즌을 늦게 시작해 두 번째 대회를 치른 임성재는 이날 이븐파를 써냈으나 중간 합계 3오버파 147타로 공동 74위에 자리해 컷을 통과하지 못했다. 김성현은 두 타를 잃어 중간 합계 5오버파 149타에 그치며 짐을 쌌다.

2라운드 기준 2오버파 146타, 공동 62위에 오른 선수들까지 컷을 통과했다.

이날 김시우와 같은 조로 경기한 세계랭킹 21위 오베리는 이글 2개와 버디 6개를 쓸어 담고 보기는 하나로 막으며 9언더파 63타를 몰아쳐 단독 선두로 도약했다.

캐머런 영(미국)이 3위(9언더파 135타), 코리 코너스(캐나다)와 저스틴 토머스(미국)가 공동 4위(8언더파 136타)로 뒤를 이었다.