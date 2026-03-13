[헤럴드경제=나은정 기자] 오세훈 서울시장이 초등학생 안전 강화를 위해 보급된 ‘초등안심벨’ 사용법을 직접 시연하며 어린이들에게 위급시 적극 활용해 달라고 당부했다.

오 시장은 13일 오전 서울의 한 초등학교를 방문해 서울시가 보급한 ‘내 아이를 지키는 초등안심벨’ 작동법을 시연했다.

초등안심벨은 지난해 서울시가 전국 최초로 1·2학년에게 지원했으며, 올해 전 학년으로 확대됐다. 어린이가 휴대하기 쉬운 키링 형태로 제작, 비상시 버튼을 누르거나 고리를 당기면 120데시벨(dB) 이상의 경고음이 즉시 울린다.

서울시는 올해 대상을 확대해 현재 약 36만 개의 초등안심벨을 초등학생들에게 지원하고 있다.

오 시장은 이날 1학년 학생들에게 직접 안심벨 사용법을 설명하며 “위험한 상황이 생기면 안심벨을 이용해 주변에 도움을 요청하라”고 강조했다.

그는 “어린이들이 위기 상황에서 잘 활용한다면 각종 범죄를 사전에 예방할 수 있을 것”이라며 “앞으로도 학교, 지역사회와 함께 아이들이 안심하고 등하교할 수 있는 환경을 만들고 시민의 일상 속 안전망을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 덧붙였다.