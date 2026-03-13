에코프라임-HD현대중공업, 양수도 MOA 체결 현중, 설계·구매·기술 지원해 선박 건조 협력 국내 최대 도크…지역 경제 활성화 기여 전망

[헤럴드경제=고은결 기자] HD현대중공업의 군산조선소를 HJ중공업의 최대주주가 인수에 나선다.

HJ중공업의 최대주주인 에코프라임마린퍼시픽은 13일 서울 용산 본사에서 HD현대중공업과 군산조선소 자산 양수도를 위한 합의각서(MOA)를 체결했다고 밝혔다. 최종 계약은 실사 이후 진행될 예정이다.

에코프라임마린퍼시픽은 동부건설과 사모펀드 컨소시엄이 HJ중공업을 인수하기 위해 세운 특수목적법인(SPC)이다.

HD현대중공업이 지난 2010년 전라북도 군산국가산업단지 내 180만㎡ 규모로 건립한 군산조선소는 2017년 조선업 침체에 따른 물량 감소로 가동을 중단했다. 이후 2022년 10월 재가동에 돌입해 연간 약 10만톤의 블록을 생산하며 지역경제 활성화에 기여해왔다.

최근에는 특수선 또는 특수목적선 단지 조성 등 다양한 역할 확대 방안이 제시돼왔다. 특히 한·미 간 조선 협력인 마스가(MASGA) 프로젝트가 본격화됨에 따라 군산조선소가 미 해군 유지·보수·정비(MRO) 사업을 위한 거점으로 활용될 수 있단 관측도 잇따른 바 있다.

이번 MOA 체결에서, HD현대중공업은 군산조선소 활성화를 위해 향후 3년간 자사의 블록 제작 물량을 군산조선소에 발주하기로 했다. 또한 세계 최고 수준의 설계 용역 제공, 원자재 구매대행, 자동화 및 스마트 조선소 관련 기술 지원 등도 병행하기로 했다.

HD현대중공업 관계자는 “양수 이후에도 HD현대중공업은 현재와 동일한 수준의 블록을 지속 공급받기로 한 만큼 HD현대중공업, 에코프라임마린퍼시픽, 군산시 모두가 윈윈할 수 있을 것”이라고 말했다.

그동안 군산조선소는 블록공장으로 부분 가동됐는데, HJ중공업 측은 신조 수요가 있어 이번 MOA 논의까지 이른 것으로 알려졌다. 향후 군산조선소가 신규 선박 건조까지 돌입하면 지역 경제에도 기여할 전망이다.

군산조선소는 국내 최대인 건조 도크(길이 700m, 폭 115m)를 보유하고 있어 대형 선박의 동시 건조가 가능하다. 연간 조립량은 25만 톤 규모로 18만 톤급 벌크선 기준으로 12척을 건조할 수 있고, 조선소 생산능력 척도인 인양 능력과 선박 계류 역량을 보더라도 국내 최대급인 1650톤급 골리앗 크레인과 1.4km에 달하는 안벽을 갖췄다.

지역사회에서도 원매자가 조선업 확장 의지가 강한 전략적 투자자라는 점에 주목한다. 전북상공회의소협의회 관계자는 “그동안 우여곡절을 겪던 군산조선소가 제자리를 찾게 되면 지역경제 활성화의 마중물이 될 것이라는 기대가 크다”며 “정부와 지자체가 모든 지원을 아끼지 않는다면 군산조선소가 우리 지역뿐 아니라 국가대표급 조선소로 자리매김할 것”이라고 말했다.