한국재료연구원.
▶센터장/실장

▷항공우주재료연구센터장 도정현

▷지능형반도체재료연구센터장 김용훈

▷산업기술솔루션센터장 박이호

▷재료데이터연구센터장 김세종

▷전략연구실장 조효진

▷연구운영실장 김동현

▷재무실장 이동윤

▷안전보건실장 하상윤


