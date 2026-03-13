[헤럴드경제=나은정 기자] 미국 백악관이 전쟁 상황을 비디오 게임과 합성해 군사력을 과시하는 영상을 만들어 공개하면서 논란이 일고 있다.

13일(현지시간) 미 NBC 방송은 백악관이 공식 엑스(X·옛 트위터) 계정에 공개한 영상들이 전쟁을 희화화했다는 비판을 받고 있다고 보도했다.

백악관은 전날 일본 닌텐도사의 ‘위’(Wii) 게임 화면을 활용한 이란 공습 영상을 엑스에 게시했다. 영상에는 게임 속 캐릭터가 골프 홀인원이나 야구 장외 홈런을 기록한 뒤 미군이 실제로 이란을 공습하는 장면이 이어진다. 또 볼링에서 스트라이크를 치면 폭탄이 터지는 장면과 교차 편집되면서 ‘스트라이크’(Strike)라는 자막이 나온다.

백악관은 앞서 7일에도 인기 게임 ‘그랜드 세프트 오토(GTA): 샌 안드레아스’ 영상을 활용해 이란 전쟁 밈(Meme·인터넷 유행 콘텐츠)을 만들어 이를 엑스에 게시했다. 해당 영상은 게임 캐릭터가 길을 걷는 장면으로 시작해 미군이 이란 차량을 공격하는 실제 교전 장면으로 전환된다. 영상 말미에는 캐릭터가 사망할 때 나타나는 문구인 ‘웨이스티드’(Wasted)가 화면에 표시된다.

이와 함께 스티븐 청 백악관 공보국장은 개인 SNS 계정에 이 영상을 공유하며 게임에서 탄약을 무제한으로 사용할 수 있는 ‘치트키’를 나열하기도 했다.

백악관은 지난달 28일 전쟁을 시작한 이후 이 같은 형식의 홍보 영상을 10여편이나 공개했다. 여기엔 할리우드 영화 ‘아이언맨’, ‘슈퍼맨’ 등은 물론 일본 애니메이션 ‘유희왕’을 짜깁기한 영상이나, 미식축구 선수들이 몸을 부딪칠 때마다 폭탄이 터지는 장면을 편집해 넣은 영상들이 포함됐다.

이에 대해 미국 내에서는 실제 사망자가 발생한 전쟁을 가상 세계와 결합해 희화화했다는 비판이 제기되고 있다.

전직 고위 군 관계자는 “이는 전쟁 중인 이란을 비롯해 이와 관련된 모든 사람, 그리고 목숨을 걸고 싸운 미국인들에게도 절대적으로 무례한 행위”라며 “이 영상을 만든 사람은 모든 걸 장난(joke)으로 생각하는 것 같다”고 NBC에 말했다.

인권단체 추산에 따르면 전쟁 발발 이후 이란 내 민간인 사망자는 200명을 넘어섰다. 미군 측에서도 다수의 부상자가 발생했고, 최소 7명이 사망한 것으로 전해졌다.

한편 영상 제작 과정에서 백악관이 콘텐츠 사용 허가를 받았는지도 논란이다. 백악관이 홍보 영상에 활용한 영화 ‘트로픽 썬더’의 감독이자 배우 벤 스틸러는 공개적으로 영상 삭제를 요구했고, 일본 애니메이션 ‘유희왕’ 측도 백악관이 작품 장면을 무단 사용했다고 밝혔다.