이란 새 최고지도자 모즈타바, 초강경 대응 시사 전날보다 9% 넘게 뛴 유가...100달러대 마감 2022년 이후 처음 IEA “사상 최대규모 공급차질” 분석...비축유 방출도 효과 없어

[헤럴드경제=도현정 기자]이란의 새 최고지도자로 선출된 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 호르무즈 해협 봉쇄를 의지를 재확인하고, 미국·이스라엘에 초강경 대응을 선언하면서 12일(현지시간) 국제유가가 다시 급등했다.

이날 ICE선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 전장보다 9.2%나 급등해 배럴당 100.46달러로 마감했다.

국제 유가의 기준인 브렌트유는 지난 9일에도 장중 배럴당 100달러선을 넘은 바 있다. 당시는 잠시 100달러를 넘었다 이내 다소 내려간 가격으로 장을 마감했지만, 종가가 100달러선을 넘은 것은 지난 2022년 8월 이후 3년 7개월 만에 처음이다.

뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 전장보다 9.7% 급등한 배럴당 95.73달러였다.

모즈타바는 이날 국영TV를 통해 발표한 첫 공식 성명에서 “적(미국·이스라엘)을 압박하는 수단으로서 호르무즈 해협 봉쇄라는 지렛대를 계속 사용해야 한다”고 강조했다. 그는 “적이 경험하지 못했고 취약한 ‘제2의 전선’을 형성하는 것에 대한 검토가 끝났다”며 전선을 넓히겠다는 의지도 밝혔다.

이란 최고 지도자가 전 세계 원유 물동량의 20%가 지나는 요충지를 볼모로 미국·이스라엘 서방을 압박하겠다는 의지를 공식화면서 유가는 이내 급등했다.

이란은 호르무즈 해협 일대에서는 민간 선박에 대한 공세를 강화하며 김장을 더욱 높였다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 호르무즈 해협 일대에서 경고를 무시한 채 운항했다며 이스라엘, 태국, 일본 선적의 선박 4척을 공격했다. 이라크 항만 당국은 지난 11일 밤 남부 바스라 항구에서 발생한 미확인 공격으로 유조선 2척에서 화재가 발생했다고 밝혔다.

크리스 라이트 미국 에너지부 장관은 이날 미 CNBC 방송 인터뷰에서 현재 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 호위할 준비가 돼 있지 않다고 말했다. 그는 이달 말에는 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 미 해군이 호위할 가능성이 크다고 덧붙였지만, 업계에서는 실효성 논란이 일고 있다.

국제에너지기구(IEA)는 이날 공개한 월간 보고서에서 “중동 전쟁이 글로벌 석유 시장 역사상 최대 규모의 공급 차질을 초래하고 있다”며 호르무즈 해협을 통한 원유, 석유제품 수송량이 전쟁 전 하루 약 2000만 배럴에서 극소량으로 줄었다고 진단했다.

전날 IEA가 밝힌 전략 비축유 4억 배럴을 방출 소식도 유가를 안정시키지는 못했다.