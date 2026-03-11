중동 리스크 대비 외화유동성 점검회의 “자체 비상대응계획 실효성 재점검해야”

[헤럴드경제=김은희 기자] 중동발 지정학적 리스크로 환율이 상승하는 등 금융시장의 불확실성이 커지자 금융감독원이 은행권 외화유동성 점검에 나섰다.

금감원은 주요 은행의 외화유동성 스트레스 테스트 주기를 종전 매분기에서 매월로 단축하고 외화를 약정한도 내에서 우선 공급받을 수 있는 권리인 커미티드 라인 등 유동성 조달 수단을 선제적으로 확보하도록 유도할 방침이다.

금감원은 11일 곽범준 은행담당 부원장보 주재로 국내은행 8개사 외화자금 담당 부행장과 외화유동성 점검 회의를 열고 이같은 외화유동성 집중 관리 계획을 밝혔다.

곽 부원장보는 “금융시장 변동성이 크게 확대된 상황에서 국내 외화자금 공급의 핵심적인 중개자로서 은행의 철저한 대비가 필요하다”면서 “중동 상황 등에 따른 불확실성 장기화에 대비해 자체 비상대응계획이 실효성 있게 작동될 수 있도록 재점검하라”고 지시했다.

그는 이어 “즉시 가동할 수 있도록 커미티드 라인 등 외화유동성 확보 수단을 점검하고 필요시 각 은행의 상황에 맞게 선제적으로 확보해달라”고도 당부했다.

이날 회의 참석자들은 과거 위기 때와 달리 외화유동성·외환포지션 등 외환부문 리스크관리 체제의 정착으로 은행이 일시적 불안 요인에 대한 대응능력을 가지고 있다고 설명했다. 실제 작년 말 국내 17개 은행을 대상으로 외화유동성 스트레스 테스트를 실시한 결과 2008년 금융위기보다 심각한 위기 상황 가정에도 외화유동성 기준을 충족한 바 있다.

다만 불확실성이 여전한 상황에서 은행의 외화유동성과 건전성이 훼손되지 않도록 각별히 유의하겠다는 의지를 밝혔다.

금감원은 은행들이 충분한 외화유동성을 확보할 수 있도록 집중 관리할 계획이다. 외화유동성 스트레스테스트를 통해 위기상황에서의 대응능력을 점검하는 한편 은행 등과의 핫라인을 통해 외화자금 조달·운용 관련 현장 정보를 제때 파악하고 관계기관과 적극 공조할 예정이다.