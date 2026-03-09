전 점포 식품관서 전용 코너 운영

[헤럴드경제=김진 기자] 현대백화점은 압구정본점과 무역센터점, 판교점 등 전국 점포 식품관에서 ‘100% 순혈’ 와규 전용 코너 운영을 시작했다고 9일 밝혔다.

순혈 와규란 일본 와규 원종 유전자를 단 한 차례의 이종(異種) 교배 없이 100% 보존한 최상급 와규를 뜻한다. 전국 규모의 유통 채널을 통해 정식 판매되는 건 이번이 처음이다. 기존에 국내에서 유통됐던 와규의 원종 유전자 보존율은 50%에서 93%대 수준이다.

현대백화점이 선보이는 와규는 세계적인 순혈 와규 전문 브랜드인 호주의 ‘스톤엑스(Stone Axe)’ 상품이다. 스톤엑스 농장은 1990년대 초 일본에서 순혈 와규를 들여온 뒤 30여년 간 100% 혈통을 유지해오고 있다. 전 세계 미식가들이 찾는 호주 시드니의 정육점 빅터 처칠의 납품사이기도 하다.

현대백화점의 대표 상품은 ▷꽃갈비살 로스(2만2900원·100g) ▷치마살 로스(1만9900원·100g) ▷척아이롤 로스(1만4900원·100g) ▷부채살 로스(1만4900원·100g) 등이다.

현대백화점 관계자는 “일본에서 와규 개체와 혈통을 엄격하게 관리하고 순혈 와규 유전자의 해외 반출도 강하게 규제하고 있어, 100% 순혈 와규는 일본 외 다른 나라에선 높은 희소성과 프리미엄 가치를 지닌다”며 “현대백화점 식품관의 프리미엄 상품 소싱 역량과 고객 신뢰를 바탕으로 정규 상품으로 들여올 수 있었다”고 말했다.

현대백화점은 앞으로도 미식 경험의 차별화를 위해 희소성 있는 최고급 식재료를 선보일 계획이다. ‘H-스위트’ 브랜드의 적용 품목과 물량도 늘릴 예정이다. 2016년 선보인 H-스위트는 당도가 17브릭스(Brix) 이상인 고당도 귤 등 최고급 청과만 판매한다.