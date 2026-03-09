외국인관광 도시민박업소 포함 다중이용시설 439곳 안전조사 서울소방재난본부, 237명 투입

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시 소방재난본부(이하 본부)는 21일 광화문광장 일대에서 열리는 그룹 방탄소년단(BTS) 공연을 앞두고, 관람객 등의 이용이 많을 것으로 예상되는 숙박시설 등 다중이용시설의 안전 환경 조성을 위해 화재안전 조사를 실시 중이라고 9일 밝혔다.

이번 조사는 공연 전인 13일까지 외국인관광 도시민박업소, 숙박시설 등 다중이용시설 439개소를 대상으로 진행된다. 시는 25개 소방서 소속 화재안전조사관 237명을 투입한다.

본부는 소방시설과 피난·방화시설의 정상 작동 여부와 유지관리 상태, 비상구 등 피난대피로 확보 여부 등 소방안전관리 이행 실태를 중점적으로 점검할 계획이다.

화재안전조사의 주요 내용으로는 감지기·스프링클러·완강기 등 소방시설 적정 관리 여부, 계단·통로·방화문 등 피난·방화시설 유지관리 실태 확인 등이다. 공연 무대부는 ▷화기 비치 여부 등 화재 취약요소를 사전 점검한다.

이와 함께 관계인을 대상으로 ▷화재 예방과 화재 발생 시 초기소화 방법 ▷비상구·피난통로 등 피난대피로 확보와 피난 유도 요령 ▷다국어 숙박시설 화재 대응 안내 리플릿 배부 등 맞춤형 소방안전 컨설팅도 실시한다.

홍영근 본부장은 “BTS 공연을 보기 위해 서울을 찾는 국내외 관람객이 안전하게 머무를 수 있도록 숙박시설 등에 대한 사전 안전점검과 화재 위험요인 제거에 최선을 다하겠다”며 “관계인들도 소방시설 점검과 투숙객 대상 비상구 위치 안내 등 자율적인 안전관리에 적극 협조해 주시길 바란다”고 말했다.