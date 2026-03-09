[헤럴드경제=서재근 기자] 산업 현장에서 작업자의 근골격계 부담을 덜어주는 현대자동차·기아의 산업용 착용 로봇 ‘엑스블 숄더’가 국내 최초로 착용 로봇 부문 KS 인증을 획득하며 산업용 착용 로봇의 새로운 기준을 제시했다.

현대차·기아는 ‘엑스블 숄더’가 한국로봇산업진흥원으로부터 KS 인증을 획득했다고 9일 밝혔다.

KS 인증은 제품과 서비스가 한국산업표준(KS)에 부합함을 국가가 인증하는 제도로 운영 주체인 국가기술표준원이 지정한 기관을 통해 인증 절차가 진행된다.

로봇 분야에서는 한국로봇산업진흥원이 인증 기관으로 지정돼 첨단 로봇 제품의 안전과 신뢰성 확보를 위해 인증 제도를 운영하고 있다.

이번 인증은 국내 로봇 산업에서 착용 로봇 품질을 국가 공인 기준으로 확보한 첫 사례로, ‘엑스블 숄더’가 안전성과 품질을 갖춘 제품으로 공식 인정받았다는 점에서 그 의미가 크다는 평가가 나온다.

현대차·기아는 사람 중심의 로보틱스 기술인 ‘엑스블’ 시리즈의 개발과 사업화를 지속적으로 추진하고 있다. 그중 ‘엑스블 숄더’는 현대차그룹 주요 계열사와 대한항공, 한국철도공사 등 국내 다양한 산업 현장에 적용되고 있으며, 지난해 농촌진흥청과도 업무협약을 체결하는 등 사업 범위를 확장하고 있다.

아울러 허리 보조용 ‘엑스블 웨이스트’는 중량물 취급 작업자의 부담 완화를 목표로 개발 중이며, 하지마비 환자의 보행을 돕는 착용 로봇 ‘엑스블 멕스’는 재활 및 의료 분야 활용을 위해 연구개발이 이어지고 있다.

특히, 엑스블 숄더는 무동력 토크 생성 구조로 설계돼 가벼울 뿐만 아니라 별도로 충전할 필요가 없어 유지 및 관리가 편리하다.

또한, 근력 보상 모듈이 작동하면 모듈 내부의 인장 스프링에서 방출된 탄성에너지가 멀티링크를 거쳐 크랭크축에 ‘회전력(토크)’ 형태로 전달되는 메커니즘을 통해 어깨 관절 부하와 전∙측방 삼각근 활성도를 최대 60%와 30%를 각각 경감할 수 있다.

이 외에도 고성능 차량에 쓰이는 ‘탄소 복합 소재’와 ‘내마모성 소재’가 적용돼 알루미늄 소재 대비 3.3배의 강성을 확보하면서도 중량은 40% 줄었다. 제품 총무게는 약 1.9㎏(본체 1.4㎏, 착용부 0.5㎏)이며 착용자의 신체 조건에 따라 사이즈를 선택할 수 있다. 본체의 길이도 406㎜부터 446㎜까지 직접 조정할 수 있다.

최리군 현대차·기아 로보틱스랩 상무는 “엑스블 숄더가 KS인증을 통해 국내 산업용 착용 로봇의 안전·품질 기준을 선도하게 됐다”며 “앞으로도 로봇 기술의 실용성을 높이고, 글로벌 산업 현장에도 기여할 수 있는 제품 개발에 주력할 것”이라고 말했다.

한편, 엑스블 숄더는 세계적으로도 제품 안전성을 널리 인정받고 있다. 2025년 2월 유럽연합의 통합 인증마크 등록 기관인 ‘DNV(Der Norske Veritas)’로부터 안전성을 증명하는 ‘ISO 13482’ 인증을 받았고, 이어서 5월에는 유럽연합(EU)의 ‘기계류 지침 인증’을 추가로 획득했다.