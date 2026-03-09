김가영은 3차전에 진출 여부 걸려

[헤럴드경제=조용직 기자] LPBA 여자 프로당구의 차세대 아이콘 정수빈(NH농협카드)이 시즌 왕중왕전 월드챔피언십에서 대역전극을 펼치며 16강에 진출했다.

8일 제주특별자치도 제주시 한라체육관에서 열린 프로당구 2025-2026시즌 ‘하나카드 하나캐피탈 제주특별자치도 PBA-LPBA 월드챔피언십’. 정수빈은 조별리그 H조 승자전에서 김상아(하림)를 세트스코어 3:2로 잡고, 조 1위로 16강에 진출했다. 세트스코어 0:2로 밀리던 상황에서 3세트를 내리 따내며 경기를 뒤집는 괴력을 밣휘했다.

여자 프로당구(LPBA) 월드챔피언십 우승 후보로 꼽히던 ‘캄보디아 특급’ 스롱 피아비(우리금융캐피탈)은 B조 패자전에서 스롱이 이신영(휴온스)에 세트스코어 0:3으로 패배, 2전 전패로 조별리그에서 탈락했다.

이번 월드챔피언십 조별리그는 ‘그룹 스위스 스테이지’로 변경, 2패를 할 시 곧장 대회에서 탈락하게 된다. 1차전에서 히가시우치 나쓰미(일본·크라운해태)에 세트스코어 2:3으로 덜미를 잡힌 스롱은 패자전마저 넘지 못했다.

시즌 랭킹 1위 ‘당구여제’ 김가영(하나카드)은 A조 승자전에서 한지은(에스와이)에 세트스코어 1:3으로 밀려 최종전으로 향했다.

이 밖에 김세연, 차유람, 임정숙, 백민주, 이우경이 16강 진출을 확정지었다.

대회 4일차인 9일에는 PBA 조별리그 승자전/패자전이 진행된다. 승자전에서 승리한 선수는 16강에 직행, 패자전에서 패배한 선수는 대회 일정을 마감하게 된다.