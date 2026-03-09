134만 소상공인 데이터 활용해 맞춤 정보 선별 문자·카카오톡으로 지원사업 정보 선제적 안내 여성·청년 등 대상별 정책 접근성 대폭 강화

[헤럴드경제=최은지 기자] 중소벤처기업부가 소상공인들이 정책 정보를 몰라 지원 기회를 놓치는 일을 방지하기 위해 맞춤형 알림 서비스를 도입한다.

중기부는 부처가 보유한 약 134만 명의 소상공인 데이터베이스(DB)를 활용한 ‘맞춤형 정책 알림 서비스’를 시범 운영한다고 9일 밝혔다. 이번 서비스는 정책 수행 과정에서 축적된 데이터를 바탕으로 대상자의 업종, 규모, 사업 이력 등 특성을 분석해 최적화된 정보를 선별 제공하는 것이 특징이다.

그동안 소상공인 정책 정보는 기관 홈페이지 공고 중심으로 운영되어, 생업에 바쁜 소상공인들이 자신에게 맞는 지원 사업을 제때 확인하기 어렵다는 지적이 있어 왔다. 이에 중기부는 단순 관리용으로 머물던 DB를 활용해 수요자에게 정보를 먼저 배달하는 ‘선제적 안내’ 체계로 전환하기로 했다.

서비스 대상은 ‘소상공인24’ 가입자 중 홍보 수신에 동의한 약 81만 명이다. 이들에게는 분석된 특성에 따라 맞춤형 지원 정보가 문자메시지나 카카오톡으로 발송된다.

첫 번째 맞춤형 알림은 오는 12일, 여성 1인 자영업자 약 10만 명을 대상으로 발송될 예정이다. 안내 내용은 고용노동부의 ‘고용보험 미적용자 출산급여 지원’ 사업으로, 소득 활동을 하지만 고용보험 혜택을 받지 못하는 출산 여성에게 총 150만 원의 급여를 지원하는 제도다.

중기부는 이번 시범 운영을 시작으로 여성, 청년, 소공인 등 정책 대상별 안내 범위를 단계적으로 넓힐 방침이다. 특히 중기부 사업뿐만 아니라 전 중앙부처 및 지방정부의 소상공인 지원 사업까지 연계해 범정부 차원의 통합 안내 체계를 구축할 계획이다.

한성숙 중기부 장관은 “정보 부족으로 지원 기회를 놓치는 일이 없도록 정책 전달체계를 근본적으로 전환하겠다”며 “소상공인이 가장 많이 사용하는 카카오톡을 통해 접근성을 높이고, 축적된 DB를 바탕으로 대상별·상황별 특성을 정교하게 반영한 정보를 선제적으로 제공하겠다”고 강조했다.