대통령실, 청와대 이전으로 사업 차질 국가상징거리 조성사업도 무기한 연기

[헤럴드경제=박병국 기자] 대통령실 이전으로 청와대 주변에 숲길과 물길을 조성하려던 서울시의 계획이 백지화된 것으로 확인됐다. 국가상징거리도 대통령실 폐지로 무기한 연기됐다.

8일 헤럴드경제 취재를 종합하면 시는 청와대 주변 효자로·청와대로·삼청로·자하문로 일대에 녹지생태가로를 조성하려던 기존 사업을 추진하지 않기로 했다. 이와 함께 백운동천, 삼청동천 등 옛 물길을 복원하려던 사업도 중단됐다. 당초 시는 이 사업에 총 450억원을 투입해 2022년 6월부터 지난해 12월까지 공사를 진행한 후 완공할 계획이었다.

서울시는 2022년 청와대 개방과 연계해 ‘청와대 주변 녹지생태가로 조성 및 옛 물길 복원 기본계획’을 수립했다. 청와대 앞길과 효자로·삼청로 2.2㎞ 구간에 녹지생태가로를 만들고, 차도를 좁혀 보행자 중심의 공간을 조성한다는 구상이었다.

서울시는 현재 사라진 백운동천과 삼청동천(중학천) 4.6㎞ 구간을 복원해 청계천과 연결하는 ‘옛 물길 복원’ 사업도 추진했다. 백운동천과 삼청동천은 각각 1925년과 1957년, 도로 건설과 도시 정비 목적으로 복개된 바 있다. 과거에도 개천 복원 사업과 함께 원형 복원이 추진됐다. 하지만 도로 철거 등의 현실적인 어려움으로 중됐다. 이 사업은 기본계획 수립에만 5억4000만원이 투입된 채 무산됐다.

사업은 기본계획 수립 단계부터 순탄치 않았다. 윤석열 전 대통령이 당초 계획과 달리 청와대 영빈관을 그대로 사용하기로 결정하면서 보안·경호 문제가 불거졌기 때문이다. 사업 초기부터 진척을 보이지 못하던 사업은 결국 최근 대통령실이 다시 청와대로 복귀하면서 완전히 중단됐다.

서울역부터 삼각지, 용산을 거쳐 한강대교 남단까지 이어지는 ‘국가상징거리’ 조성 사업도 무기한 연기됐다. 오세훈 서울시장은 2022년 10월 프랑스 파리 방문 당시, 2030년까지 광화문~서울역~용산~한강을 잇는 구간을 파리의 샹젤리제 같은 녹지생태거리로 바꾸겠다는 구상을 밝힌 바 있다.

당초 시는 484억 원의 예산을 투입해 서울역 남단 남산마중마당부터 용산공원 진입광장까지 2.3㎞(1단계)를 먼저 조성하고, 이어 용산공원에서 노들예술섬까지 3.0㎞(2단계) 사업을 진행할 계획이었다. 차로를 축소하고 특화 디자인이 적용된 가로시설물을 도입해 대한민국의 상징적인 공간으로 만들겠다는 취지였다.

용산 대통령실이 폐지되면서 사업의 명분은 힘을 잃었다. 핵심 거점인 대통령실이 사라졌기 때문이다. 시는 9억2800만원의 기본계획 용역만 진행한 상황에서 사업을 전면 재수립하기로 했다. 서울시 관계자는 “당초 2030년까지 1단계 사업을 진행하려고 했지만, 상황 변화로 중장기 사업으로 전환했다”고 말했다.

국가상징거리와 청와대 녹지생태가로 조성은 오 시장의 민선 8기 공약이었다. 서울시는 사업이 힘들어지면서 공약 조정 절차를 밟았다.