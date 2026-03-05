“세계 최고무기 패트리어트도 달성 어려운 수치”

[헤럴드경제=윤호 기자]국회 국방위원회 소속 국민의힘 유용원 의원은 최근 아랍에미리트(UAE)에 실전 배치된 국산 중고도 지대공 유도무기 체계 천궁-II가 이란의 대규모 공습을 상대로 ‘실전명중률 96%’를 기록했다고 5일 밝혔다.

외신 등에 따르면 이란은 미국과 이스라엘의 대(對)이란 공습 이후 저가의 자폭 드론과 탄도미사일 등을 대거 동원해 중동 주변국, 특히 UAE를 겨냥한 대대적인 보복 반격을 가했다.

이에 UAE 군은 자체 구축한 다층 방공망을 총동원해 방어에 나서 90% 이상의 종합 방어율로 피해를 최소화한 것으로 알려졌다. 특히 우리나라 천궁-II가 미국산 사드, 패트리어트, 이스라엘산 애로우, 바락-8 등과 함께 사용된 것으로 전해졌다.

이번 교전에서 UAE에 실전 투입된 천궁-II 2개 포대가 표적을 향해 요격 미사일들을 발사했고, 이 중 96%가 표적을 정확히 요격했다는게 유 의원 측 설명이다. 90% 방어 성공의 일등 공신이 바로 대한민국 기술로 개발된 천궁-II였던 셈이다.

다만 2개 포대 64발의 요격미사일이 모두 사용됐는지는 아직 명확히 확인되지 않았다. 유 의원이 접촉한 소식통은 “60여발이 발사된 것으로 안다”고 했다.

천궁-II가 기록한 것으로 알려진 실전 명중률 96%는 세계 최고 수준의 방공무기로 평가받는 미국의 패트리어트(Patriot) 시스템조차 달성하기 어려운 수치다.

유 의원은 “UAE가 이번에 실전 투입한 천궁-II는 현재 한국군이 운용 중인 천궁-II와 같은 무기”라며 “북한의 미사일 도발에 대응하는 우리 군의 한국형 미사일방어체계(KAMD)의 신뢰도 역시 상승했다”고 말했다.

이어 “천궁-II가 향후 중동 주요국과 글로벌 방산 시장에서 대규모 추가 수출을 계속 이어갈 수 있도록 국회 차원의 전폭적인 입법적, 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.

한편 UAE는 우리 정부에 천궁-Ⅱ 요격미사일을 납기보다 빨리 공급해달라고 요청한 것으로 전해졌다.