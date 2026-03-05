5일 아동위원 간담회 올해 예산 1조603억원 투입

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 복지 사각지대에 놓인 한부모·다문화 가정 아동까지 아우르는 촘촘한 복지 그물망을 짠다. 현장 전문가인 아동위원들의 제안을 수렴해 실효성 있는 정책을 도정에 즉각 반영한다는 방침이다.

경남도는 5일 도청에서 박완수 도지사와 윤진욱 (사)경상남도아동위원협의회장, 시군 아동위원 등 30여 명이 참석한 가운데 간담회를 열고 아동 정책의 미래 방향을 논의했다.

이날 간담회에서는 아동 보호 현장의 실무적인 건의가 잇따랐다. 위원들은 숙련된 베테랑 위원의 활동 보장을 위한 조례 개선과 보호대상 아동의 자산 형성을 돕는 ‘디딤씨앗통장’ 추가 지원을 요청했다. 지원 대상에서 소외되기 쉬운 한부모·다문화 가정으로 수혜 범위를 확대해야 한다는 목소리도 높았다.

특히 시설 입소 아동이 경제적 어려움으로 정부 매칭 지원금을 다 받지 못하는 사례와 일부 시군의 연임 제한 규정으로 숙련된 위원들의 노하우가 사장되는 문제가 집중 거론됐다.

경남도는 올해 1조603억원의 예산을 투입해 아동 성장의 전 과정을 공적 책임 아래 관리한다. 사천·거창 공공산후조리원 착공과 난임·임산부 심리상담 운영으로 출산 환경을 조성하고, 24시간 응급의료 체계와 영양꾸러미 지원을 도내 전역으로 확대한다.

맞벌이 가구 등을 위한 돌봄 서비스도 강화한다. 야간·휴일 돌봄 시설을 546개소까지 늘리고 아이돌봄 서비스 본인부담금을 경감한다. 특히 방학 중 급식 단가를 8000원으로 인상해 급식의 질을 높이는 한편, 학대피해아동 보호 인프라와 자립준비청년 지원을 강화해 공적 복지 책임을 다할 계획이다.

박완수 지사는 “현장에서 아이들의 안전을 지키는 아동위원들의 노고에 감사드린다”며 “제시된 건의사항 중 개선이 필요한 부분은 즉시 조치하고, 도정에 적극 반영해 현장에서 체감할 수 있는 복지 행정을 펼치겠다”고 말했다.