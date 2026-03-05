중동 발 묶인 국민엔 “전세기 띄우는 방안 마련 중”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 조현 외교부 장관은 5일 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 원유 수급 문제로 미국 원유를 수입할 가능성과 관련해 “아직은 그 단계까지는 아니다”라고 선을 그었다.

조 장관은 이날 SBS 라디오 김태현의 정치쇼와 인터뷰에서 관련 질문에 이같이 말하고 “단기적인 문제이기 때문에 일단은 단기적 대응에 치중하고 있다”고 했다.

조 장관은 이어 중동 정세와 관련해 “지나친 걱정은 금물”이라며 “전쟁이 확전될 것인지, 장기적으로 갈 것인지 예단하기 어려운 상황이지만 양측 다 우려를 가지고 있기 때문에 언젠가 마무리 수순으로 들어가지 않을까 생각한다”고 했다.

그는 중동 정세가 북미 관계에 미칠 영향에 대해서는 “기본적으로 도널드 트럼프 미국 대통령의 의사에 달려있고, 김정은 북한 국무위원장의 반응이 중요하다”며 “(중동 정세가) 하나의 고려 요소는 될 수 있겠지만, 하겠다고 하면 하는 것”이라고 내다봤다.

그러면서 김정은 위원장이 더더욱 핵무기를 포기하지 않을 것 같다는 말에 “그렇게 볼 수도 있지만, 그만큼 또 핵무기가 필요 없는 대화로 나아가야 된다는 생각을 할 수도 있다고 본다”고 전망했다.

중동에 발이 묶여 귀국하지 못하고 있는 국민에 대한 조치와 관련해선 “전세기를 띄우는 방안을 마련하고 있다”면서 “(군 수송기를 동원할) 가능성도 있지만, 현재로서는 어떤 것이 가장 신속하고 효과적일지 실무적으로 꼼꼼하게 들여다보고 있다”고 설명했다. 현재 10여개 중동 국가에 여행객 등 단기체류객 4000여명을 포함해 우리 국민 2만1000여명이 중동에 머무르고 있는 것으로 확인됐다.

이어 조 장관은 이재명 대통령의 싱가포르·필리핀 방문 성과도 소개했다. 그는 “이 대통령과 로렌스 웡 싱가포르 총리가 부동산 문제에 대해 논의했다며 “국내 정책이기 때문에 부동산 정책을 협력하기는 곤란하지만, (싱가포르의 정책이) 우리에게 함의가 많다”고 했다.

싱가포르는 주택의 약 80%를 정부가 지어 국민에게 보급하고 있고, 부동산 가격이 안정됐다고 한다. 이를 두고 조 장관은 “그런 것들을 잘 고려해서 우리도 국내 정책에 반영하고 노력해야 할 것으로 보인다”고 말했다.