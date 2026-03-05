[헤럴드경제=최원혁 기] 윤석열 전 대통령이의 사법시험 9수 일화를 전해들은 한국사 강사 출신 보수 유튜버 전한길 씨가 “너무 멋진 미담”이라고 말해 눈길을 끌었다.

4일 전씨는 자신의 유튜브에 ‘윤 전 대통령의 9수 이유’라는 주제의 영상을 공개했다.

영상에서 국정원 공작관 출신 유튜버 최수용 씨는 “윤통(윤 전 대통령)이 왜 9수 했는지 아는가, 계속 떨어진 이유가 있다”며 “공부를 못한 게 아니다”고 했다.

그러면서 최씨는 “다음 주가 시험인데 결혼한 친구가 ‘아내가 집을 나가 아이를 맡길 사람이 없다’고 하자 윤 전 대통령이 알사탕을 한 봉지 사 들고 가 3박 4일 동안 아이들을 돌봤다”며 “이런 일이 여러 번 있었다”고 주장했다.

또 “동기가 결혼하면서 ‘함을 져 줄 친구가 없다’고 하면 시골까지 가서 도와주기도 했다”며 “윤 전 대통령은 사회적으로 큰 문제가 생기면 해결될 때까지 파고드는 성향이 있었다”고 했다. 이에 전씨는 “너무 멋진 미담”이라며 호응했다.