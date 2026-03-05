공정거래법 ‘부당 지원행위’ 주장 태광, 지분 45% 보유 2대 주주 롯데 “터무니 없는 주장 강경대응”

태광그룹이 ‘통행세’ 의혹을 제기하며 롯데홈쇼핑(법인명 우리홈쇼핑)을 공정거래위원회에 신고한 것으로 확인됐다.

5일 유통업계에 따르면 태광산업은 최근 롯데홈쇼핑이 내부거래를 통해 롯데그룹 계열사들을 부당하게 지원해 왔고, 이는 공정거래법상 불공정행위에 해당한다며 공정위에 신고서를 제출했다.

태광그룹은 태광산업, 대한화섬, 티시스 등의 계열사들을 통해 롯데홈쇼핑의 지분 45%를 보유하고 있는 2대 주주다. 태광산업은 롯데홈쇼핑과 납품업체의 직거래가 가능한 상황에서도 롯데쇼핑(롯데백화점)이 중간에 끼어 유통 마진을 수취하고 있다는 입장이다.

롯데쇼핑이 롯데백화점 등에서 보유한 상품을 롯데홈쇼핑 온라인몰에서 판매하면, 롯데홈쇼핑은 판매수수료를 롯데쇼핑으로부터 받는 동시에 제휴수수료를 롯데쇼핑에 지급하고 있다. 아울러 롯데홈쇼핑은 롯데백화점 등 롯데쇼핑에 입점해 있는 매장 임차인들에게도 임차수수료를 제공 중이다.

이처럼 롯데홈쇼핑이 사실상 최대주주인 롯데쇼핑을 수수료 형태로 지원하고 있으며, 이같은 거래구조가 2006년 롯데쇼핑의 우리홈쇼핑 인수 이래 19년에 걸쳐 장기 지속돼 왔다는게 태광 측 설명이다.

태광은 또 납품업체 상품이 롯데쇼핑을 거쳐 롯데홈쇼핑에서 판매되면서 납품업체들이 부담하는 실질 수수료율도 업계 평균을 크게 뛰어넘는다고 지적했다. 공정위 실태조사에 따르면 TV홈쇼핑 업계 평균 실질 수수료율(2024년)은 27% 수준이다. 반면 롯데홈쇼핑이 롯데쇼핑을 통해 납품받은 상품에 대한 수수료는 양사가 절반씩 나눠 갖는 구조여서, 업계 평균보다 높은 수수료율이 적용되고 있다는 것이다.

이런 가운데 롯데홈쇼핑은 작년 12월 롯데쇼핑을 비롯한 롯데그룹 계열사와의 내부 거래 한도를 확대하는 안건을 이사회에 제출했지만 태광 측 이사들의 반대로 부결된 것으로 알려졌다. 해당 안건은 지난해 291억원이었던 내부거래액을 670억원으로 증액하는 내용이었다. 현재 롯데홈쇼핑 이사회(총 9인)는 롯데 측 5인, 태광 측 4인의 이사들로 구성돼 있는데 이 안건은 이사회 3분의 2 이상의 동의가 필요한 특별결의 사항이어서 태광 측이 반대표를 던지면서 통과가 저지됐다.

현행 공정거래법 시행령에 따르면 특수관계인 또는 다른 회사에 부동산·유가증권·무체재산권 등 자산 또는 상품·용역을 상당히 낮거나 높은 대가로 제공 또는 거래하거나 상당한 규모로 제공 또는 거래하는 행위를 불공정거래행위(부당한 지원행위)로 규정하고 있다. 과거 대법원 판례를 감안해 부당한 지원행위로 결론이 나기 위해서는 이같은 거래로 과다한 경제상 이익을 제공했는지와 이로 인해 시장의 공정한 거래를 저해할 우려가 인정돼야 한다.

태광산업 관계자는 “롯데홈쇼핑과 롯데쇼핑의 거래가 19년에 이를 정도로 장기 지속되는 이유는 롯데홈쇼핑이 롯데쇼핑의 매출증대를 위해 직매입 재고제품을 정상적인 판매수수료 수준보다 낮은 대가만 받고 판매해 주는 판매 용역을 제공해 주고 있는 것으로 볼 여지가 크다”며 “이러한 구조가 가능한 이유는 우리홈쇼핑의 대주주가 롯데쇼핑이고, 대주주의 요구를 거절 할 수 없기 때문”이라고 말했다.

또 “롯데케미칼 실적 부진 등으로 자금난을 겪고 있는 롯데그룹 계열사들이 다양한 수법으로 롯데홈쇼핑 보유 자금을 노리고 있다”며 “롯데홈쇼핑이 롯데그룹 계열사들을 부당하게 지원하면서 실적도 점점 악화되고 있다”고 주장했다.

한편, 롯데홈쇼핑 관계자는 “당사는 롯데백화점 입점 상품들을 온라인에서 판매 중으로 고객 유입 및 판매 실적이 우수해 타 온라인몰의 백화점 상품관과 차이가 없다”며 “특히 대주주인 롯데쇼핑과의 거래로 더 투명하고 공정하게 운영 중”이라고 밝혔다. 그러면서 “주주사의 정상적인 문제제기에 대해서는 겸허히 수용하고 개선하고 있으나, 터무니 없는 주장이나 문제제기에 대해서는 강경하게 대응할 계획”이라고 덧붙였다. 서경원·강승연 기자