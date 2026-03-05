환급연령 도래 시 특약보험료 건강환급금 지급 업계 첫 환급 구조 인정…“맞춤 보장 설계 가능”

[헤럴드경제=박성준 기자] 우리금융그룹 ABL생명은 고객이 낸 특약보험료를 건강환급금으로 돌려주는 ‘(무)우리WON건강환급보험’이 긍정적인 반응을 얻고 있다고 5일 밝혔다.

지난 1월 출시됐으며, 독창적인 환급 구조를 인정받아 생명보험협회로부터 9개월간 배타적 사용권도 획득했다.

이 상품은 업계 최초로 가입 나이에 따라 정해진 환급 나이가 되면, 기납입 보험료 또는 기납입 보험료에서 기지급 보험금을 뺀 금액을 건강환급금으로 지급하는 구조다. 예컨대 30세에 ‘(무)입원환급특약’에 가입하면 환급 나이인 70세 계약해당일에 생존 시 건강환급금을 받을 수 있다. 다만 누적 보험금이 기납입 보험료를 초과하면 건강환급금은 지급되지 않는다. 건강환급금 지급 이후에도 보장은 종신까지 이어진다.

암, 뇌혈관질환, 허혈성심장질환 등 3대 주요 질병과 입원·수술 보장까지 총 10종의 특약을 갖춰 맞춤형 설계가 가능하다. 주계약은 사망 보장이며, 가입 연령은 만 15~65세, 납입 기간은 10·15·20년 중 선택할 수 있다.

김순재 ABL생명 상품본부장은 “건강할수록 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 설계했다”며 “차별화된 혁신 상품으로 고객에게 ‘더 나은 삶’을 제공하겠다”고 말했다.