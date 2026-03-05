계란 한판 7000원대 목전…쌀 20㎏ 6만원대로 시설채소류 가격 상승…사과·바나나도 오름세

[헤럴드경제=김진 기자] 축산물 가격이 급등세를 보이고 있다. 돼지고기와 한우, 닭고기 가격이 모두 1년 전보다 10% 넘게 올랐다. 쌀과 일부 과일 가격도 오르면서 밥상 물가 부담이 커지고 있다.

5일 축산물품질평가원에 따르면 돼지 삼겹살의 4일 기준 평균 소비자가격은 100ｇ당 2637원으로 1년 전보다 13.5% 상승했다. 목심은 2442원으로 같은 기간 14.5% 올랐다. 비교적 저렴한 앞다리도 1548원으로 11.8% 올랐다.

한우 안심은 1+ 등급 기준 100ｇ당 1만5247원, 등심은 1만2361원으로 각각 1년 전보다 10.8%, 13% 가격이 상승했다. 양지는 6772원으로 14.3% 올랐다. 갈비와 설도 가격도 지난해보다 높다.

닭고기(육계)는 ㎏당 6263원으로 지난해보다 11.1% 올랐다. 계란 특란 한 판(30개)은 6852원으로 1년 전보다 5.9% 상승했다.

돼지고기와 닭고기, 계란 가격 오름세는 아프리카돼지열병(ASF)과 고병원성 조류 인플루엔자가 확산한 영향이다. 올해 들어 ASF 발생 건수는 현재까지 22건으로, 지난해 전체 발생 건수(6건)의 세 배가 넘는다. 고병원성 조류인플루엔자는 이번 동절기 발생 건수가 50건을 넘었다. 한우 가격 상승은 사육 마릿수가 감소한 점이 영향을 미쳤다.

축산물 공급 감소와 고환율 영향으로 수입 소고기 가격도 급등했다. 미국산 척아이롤(냉장)은 100ｇ당 4089원으로 1년 전보다 63.7%나 올랐다.

쌀값도 상승세를 보이고 있다. 평균 소매가격은 20㎏당 6만3000원 이상으로, 작년보다 15% 올랐다. 농림축산식품부는 지난주 쌀 가격 안정을 위해 정부양곡을 15만톤 이내에서 단계적으로 공급하기로 한 바 있다.

채소류는 일부 시설채소류를 중심으로 가격이 높은 상황이다. 한국농수산식품유통공사 집계에 따르면 시금치는 4일 기준 평균 소매가격이 100ｇ당 1060원으로 작년보다 11% 비싸다. 상추와 파프리카, 마늘 등 품목도 높은 가격을 유지하고 있다.

일부 과일 가격도 올랐다. 사과는 후지 상품 10개에 2만8108원으로 1년 전보다 2.7% 상승했다. 환율 상승 여파로 수입 과일 가격도 올랐다. 바나나 가격은 100ｇ에 346원으로 전년보다 16.5% 상승했고, 망고는 개당 5674원으로 43% 급등했다.